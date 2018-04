Von Helmut Wenzel

Serfaus, Fiss, Ladis, Prutz, Ried i. Oberinntal – Montag, 12. März: Auf einem Steilhang oberhalb der Serfauser Straße L19 kippten Bäume. Landesgeologe Werner Thöny stellte 1,60 Meter breite und mehrere Meter tiefe Risse fest. Der Hang drohte auf die L19 abzurutschen. Der Behörde und den Bürgermeistern blieb wegen des Gefahrenpotenzials keine Wahl: Eine Straßensperre musste verhängt werden. Weil Wochen zuvor – Ende Jänner – ein gewaltiger Hangrutsch die Lader Straße L286 verlegt hatte, war die Verkehrsader zum Sonnenplateau plötzlich unterbrochen. Wobei in Serfaus-Fiss-Ladis bis zu 15.000 Gäste urlauben.

Ein Wettlauf mit der Zeit begann. Noch am selben Tag bot der Prutzer Bürgermeister Heinz Kofler die Notlösung Asterweg an – eine einspurige Forststraße von Prutz nach Ladis. Doch bis Samstag, 17. März, musste ein „Plan B“, eine Lösung für den Urlauberschichtwechsel, her.

Der einzige rasch machbare Weg war der Bau einer 800 Meter langen Ersatzstraße, 400 Meter davon durch die Rieder Felder. Bürgermeister Elmar Handle brachte die Zustimmung der 25 Grundbesitzer rasch unter Dach und Fach. Dann standen Menschen und Maschinen rund um die Uhr im Einsatz – darunter 25 Lkw und zehn Bagger. „15.000 Kubikmeter Schotter und Frostkoffer wurden aufgetragen“, weiß Günther Heppke vom Baubezirksamt Imst. Gegen 2.30 Uhr war der Wettlauf gewonnen, der An- und Abreiseverkehr konnte rollen.

Die Arbeiten zur Hangsicherung an der weiterhin gesperrten L19 sowie an der inzwischen einspurig befahrbaren L286 gehen weiter. „Es wird noch Wochen dauern. Ein genauer Termin zur Freigabe kann noch nicht gesagt werden“, stellte Heppke am Dienstagabend in gemütlicher Atmosphäre fest.

Die Gemeinde Fiss und die Bergbahnen hatten zum Helferfest in der „Sonnenburg“ eingeladen. Motto: „Wir sind überwältigt von so viel Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft.“ Mehr als 200 Helfer aus den fünf Gemeinden kamen, Abordnungen der Feuerwehr, Krisenmanager, Touristiker, BH Markus Maaß sowie LR Bernhard Tilg, der für LH Günther Platter einsprang. Er könne nur danken und die Wertschätzung des Landes ausdrücken, „gegenüber allen, die an der Logistiklösung mitgewirkt haben“, so Tilg. „Danke für den Zusammenhalt und das gemeinsame Helfen. Ich bin stolz auf die starke Region Obergricht mit den verlässlichen und hilfsbereiten Menschen.“

Es habe sich einmal mehr gezeigt, „dass Landeck ein krisenerprobter Bezirk ist“, stellte BH Markus Maaß in seiner Funktion als Katastrophen-Einsatzleiter fest. Es waren, so Maaß, „wiederum lehrreiche Ereignisse“. Von einer Katastrophe möchte er gar nicht reden. „Weder sind Menschenleben zu beklagen, noch gab es größere Sachschäden. Viele Gäste haben die Probleme gar nicht so richtig mitbekommen, auch weil die Versorgung reibungslos funktioniert hat.“