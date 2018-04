Reutte – Die Organisation läuft seit Monaten. Jetzt geht’s in die Intensivphase. Am Sonntag, 6. Mai veranstaltet der Lionsclub Reutte seinen inzwischen 44. Flohmarkt. Damit den Schnäppchenjägern wieder ein riesiges Angebot an Waren geboten werden kann, nehmen die „Löwen“ wieder Spenden aus dem ganzen Bezirk entgegen.

Vom Flohmarktpublikum gerne gekauft werden Kleidungsstücke, Stoffe und Schuhe, Geschirr- und Haushaltsartikel sowie Kleinelektrogeräte. Auch Bücher, Schallplatten und CDs, Koffer, Taschen und Spielwaren finden immer einen Abnehmer. Sehr beliebt sind bei den Schnäppchenjägern Kitsch- und Kunstgegenstände.

Seit Jahren bietet der Lionsclub als besonderes Service Sammelfahrten an. Mit mehreren Autos werden im Lechtal, Tannheimer Tal und Zwischentoren am 28. April gespendete Waren übernommen und ins große Flohmarktzelt nach Reutte gebracht. Im Talkessel Reutte wird vom 30. April bis 2. Mai abends sperrige Ware ab Haus abgeholt.

Damit diese Sammelfahrten gut organisiert werden können, werden die Spender gebeten, sich bei den jeweiligen Koordinatoren zu melden. Für das Tannheimer Tal: Erwin Pfefferkorn, Tel: 05675/6400; für das Lechtal: Erwin Baldauf, Tel: 05672/63395 und Josef Walch, Tel: 05634/6749; für das Zwischentoren: Walter Bachlechner, Tel: 0676/7363115 und für den Talkessel Reutte: Papierhandlung Lechleitner Tel: 05672/62254.

Die persönliche Anlieferung von Waren ist von 30. April bis 2. Mai jeweils von 15 bis 18 Uhr beim Dreitannenstadion möglich. Nicht angenommen werden Großmöbel, Polstergarnituren, Matratzen, Großelektrogeräte, Waschbecken, Fernseher, Schreibmaschinen, Computer, Ski und Skischuhe. Diese Waren werden so gut wie nicht verkauft und bereiten hohe Entsorgungskosten. (TT, fasi)