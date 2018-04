Thaur – „Wir sind stolz und haben eine Riesenfreude“, sagt BM Christoph Walser – und meint damit das neue Ausflugsgasthaus „Romediwirt“ direkt neben dem Thaurer Wahrzeichen, dem Romedikirchl. Spatenstich für den Gasthof, der dort steht, wo 2014 ein Bauernhaus abbrannte, war im Mai 2017 – Anfang der Woche hat der „Romediwirt“ unter regem Besucherinteresse offiziell eröffnet.

Die Gemeinde habe mit dem privatem Grundeigentümer einen Pachtvertrag für das Haus und das gesamte Schlossareal abgeschlossen und den Gasthof an die Wirtsleute Elisabeth und Andreas Wolfschluckner weiterverpachtet, führt Walser aus. Man habe besonders darauf geachtet, dass das Gasthaus samt Sonnenterrasse „nach außen hin nicht so vordringlich“ ist, sondern sich architektonisch gut neben dem Romedikirchl einfüge. Durch die Ausführung im „Widumstil“ sei das optimal gelungen.

Eine zusätzliche Attraktion soll, wie berichtet, im ersten Stock des Gebäudes entstehen – ein Besucherzentrum, das vom Dorfgeschichtsverein Chronos Thaur gemeinsam mit dem Naturpark Karwendel bespielt wird. Die Arbeit an den Ausstellungsräumen laufe „mit Nachdruck“, berichtet Walser, die Eröffnung sei nun für 6. September geplant. In Summe werde die Gemeinde am Ende – inklusive Besucherzentrum – knapp 500.000 Euro investiert haben, auch das Land zahlt mit.

Bereits in Betrieb ist ein öffentliches WC, das von außen zugänglich ist, von Wanderern und Pilgern also auch unabhängig von einem Besuch im Gasthof genutzt werden kann.

Der „Romediwirt“ wurde übrigens schon am Eröffnungstag von Josef Norz, dem Koordinator der „Genussregion Nordtiroler Gemüse“, offiziell als „Genusswirt“ ausgezeichnet. Dazu müssen Gasthäuser unter anderem mindestens drei Leitprodukte aus den österreichischen Genussregionen verarbeiten. (md)