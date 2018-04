Innsbruck – Der Traum vom eigenen Fantasierad ist für die Drittklässlerin Maria Hofer aus Mayrhofen in Erfüllung gegangen. Beim Crazy Bike Malwettbewerb von Land Tirol und Klimabündnis Tirol holte sie den ersten Platz. Am Freitag wurde das „Planeten-Bike“ an die Landessiegerin übergeben.

Über 1.400 Zeichnungen von Tiroler Volkschülerinnen und Volkschülern wurden dieses Jahr beim Crazy Bike Malwettbewerb eingereicht. Die achtjährige Maria aus der Volksschule Mayrhofen konnte laut Jury durch Kreativität und Detailtreue überzeugen. Ihr „Planeten-Bike“ wurde nun von zwei Radbau-Profis nachgebaut und für die Straße fit gemacht. Ab sofort ist sie mit ihrem neuen Rad unterwegs, das ein echter Hingucker ist: Vom Planetensystem in der Vorderspeiche bis zum Raketen-Sattel. (TT.com)