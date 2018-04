Münster — Nach der blutigen Tat im westdeutschen Münster gehen die Ermittler nach ersten Ermittlungen nicht von einem Terrorhintergrund aus. Bei dem Mann am Steuer des Kleintransporters, der am Samstag in eine Menschenmenge gerast war, handelt es sich wohl um einen psychisch labilen Einzeltäter. Der Mann sei ein deutscher Staatsbürger, es gebe keinen Hinweis auf ein islamistisches Motiv, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul am Samstagabend in Münster.Er hatte sich nach dem Angriff, bei dem drei Menschen ums Leben kamen, erschossen.

Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wurde die Wohnung des mutmaßlichen Täters am Abend nach Sprengstoff durchsucht. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Der Täter hatte am Nachmittag in der Altstadt von Münster einen Kleintransporter in eine Menschenmenge gesteuert. Nach Angaben des deutschen Innenministeriums starben nach aktuellem Informationsstand drei Menschen. Darunter war auch der mutmaßliche Täter. Er erschoss sich nach Polizeiangaben in dem Wagen.



Von den rund 30 Verletzten seien sechs schwer verwundet, einige von ihnen schwebten noch in Lebensgefahr, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Einsatzkräfte untersuchten einen verdächtigen Gegenstand im Auto und prüften, ob er möglicherweise Sprengstoff enthielt.



Unklar war nach der Tat zunächst, ob der Mann alleine handelte oder ob ihm geholfen wurde. Laut Polizei gab es Gerüchte, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien könnten. Das sei aber nicht sicher und müsse nun verifiziert werden, sagte ein Polizeisprecher.



Die Polizei berichtete auch von Gerüchten, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet sein könnten. Dies müsse noch verifiziert werden. Man gehe davon aus, dass die Gefahr gebannt sei. In mehreren Tweets appellierte die Polizei, "bitte keine Gerüchte" und "keine Spekulationen" zu verbreiten.

Die Tat ereignete sich im Gastgarten des Traditionsgasthauses "Großer Kiepenkerl" mitten in der Münsteraner Altstadt. Dieser war am Samstagnachmittag wegen des frühlinghaften Wetters stark frequentiert. Dass sich die Tat an dem beliebten Treffpunkt ereignete, gab Spekulationen über einen möglichen Anschlag Auftrieb. Der Platz rund um das Standbild eines reisenden Händlers aus dem Münsterland ist auch eine Touristenattraktion.

"Alles Denkbare zur Aufklärung tun"

Deutsche Spitzenpolitiker zeigten sich entsetzt und sprachen den Opfern und Angehörigen ihre Anteilnahme aus. "Die Meldungen, die uns aus Münster erreichen, sind entsetzlich", erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstag in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich "zutiefst erschüttert" von den "schrecklichen Geschehnissen". Es werde nun "alles Denkbare zur Aufklärung der Tat und zur Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen getan", versicherte sie.

Bestürzt zeigte sich auch das Ermittlerteam des Münsteraner Fernseh-"Tatorts". "Erste Bilder und Nachrichten aus Münster brechen mir das Herz", schrieb der als Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne bekannte Schauspieler Jan Josef Liefers auf Twitter. "Einer der friedlichsten und freundlichsten Orte, die ich kenne - trotz dieses kranken Anschlags." Ähnlich äußerte sich Liefers' Kollege Axel Prahl, der den fiktiven Hauptkommissar Frank Thiel spielt. "Wir denken an Euch", teilte Prahl auf Facebook mit. "Münster, bleib wie Du warst und wie wir Dich lieben: offen, friedlich, freundlich, stark und stolz. Lass Dich jetzt nicht unterkriegen."

Auch die österreichische Spitzenpolitik äußerte ihr Mitgefühl mit den Betroffenen. "Schreckliche Nachrichten aus Münster", twitterten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Oppositionsführer Christian Kern (SPÖ) gleichlautend. "Tief betroffen" zeigte sich auch der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont, der sich wegen des laufenden Auslieferungsverfahrens nach Spanien in Berlin aufhält. "Mein ganzes Mitgefühl und Solidarität den deutschen Bürgern, den Vertretern vor Ort und der Bundesregierung", twitterte er auf Deutsch.

Der Platz am "Kiepenkerl" Der "Kiepenkerl" ist ein Standbild eines reisenden Händlers aus dem Münsterland im Herzen der historischen Innenstadt von Münster (deutsches Bundesland Nordrhein-Westfalen). Er ist ein Wahrzeichen der gut 300.000 Einwohner zählenden Stadt. Die beiden umliegenden Traditionslokale heißen Großer Kiepenkerl und Kleiner Kiepenkerl. Der Platz inmitten enger Altstadtgassen ist ein beliebter Treffpunkt. Bei gutem Wetter sitzen und stehen dort oft zahlreiche Menschen im Freien, im Winter gibt es ein Weihnachtsdorf. Der "Kiepenkerl" befindet sich seit 1896 auf dem Spiekerhof - eine Männerfigur mit Tragekorb, Pfeife, Knotenstock und Leinenkittel. Das Denkmal wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, originalgetreu wieder hergestellt und 1953 vom deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss eingeweiht.



Die Vize-Fraktionschefin der rechtspopulistischen AfD, Beatrix von Storch, ließ erkennen, dass sie einen islamistischen Hintergrund der Tat vermutet. "WIR SCHAFFEN DAS!", twitterte sie, ergänzt um ein Emoticon in Zornesröte, die viel zitierte Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise. Nach Kritik an ihrem Tweet ergänzte die AfD-Politikerin: "Das muss kein islamischer Anschlag gewesen sein. Klar nicht. Und wenn sich ein deutscher Kranker als Täter herausstellt, dann konstatiere ich: auch von deutschen Mördern und Verrückten haben wir genug. Wir brauchen keinen einzigen dazu."

Erst am Freitagabend war in der ostdeutschen Stadt Cottbus ein Geländewagen in eine Fußgängergruppe gerast. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Der Tatverdächtige soll unter Einfluss von Alkohol Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen skandiert haben. (APA/AFP/dpa/TT.com)