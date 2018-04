Münster — In Münster im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Samstag ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast. Bei dem Vorfall sind nach Angaben des deutschen Innenministeriums nach jetzigem Informationsstand vier Menschen gestorben. Darunter sei auch der mutmaßlicher Täter, der einen Kleintransporter in eine Menschenmenge gelenkt haben soll. Zu weiteren Details konnte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nichts sagen.

Die Polizei sagten zu den Westfälischen Nachrichten, in der bei Touristen beliebten Altstadt sei ein Klein-Lkw in eine Gruppe sitzender Menschen gefahren. Die Zeitung zitierte einen Feuerwehrsprecher, der von insgesamt etwa "50 Betroffenen" sprach. Mehrere Rettungshubschrauber seien in der Innenstadt im Einsatz. Das Zentrum der nordrhein-westfälischen Stadt wurde teilweise abgeriegelt.

Die Bevölkerung wurde von der Polizei aufgerufen, den betroffenen Bereich - eine Gaststätte um den Bereich Kiepenkerl - zu meiden.

Die Polizei bestätigte , dass bei dem Zwischenfall rund 30 Menschen verletzt wurden. Bei dem Fahrzeug, das in eine Menschengruppe fuhr, habe es sich um einen Kleintransporter gehandelt, hieß es. Der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich vor Ort selbst gerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Wie die Rheinische Post berichtet, sollen sich sechs Verletzte in Lebensgefahr befinden.

In Sicherheitskreisen hieß es, "das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann."

#Kiepenkerl #Münster Bitte keine Gerüchte und Informationen. Damit unterstützt ihr uns. Wir informieren Euch hier aktuell.

— Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Polizei geht davon aus, dass Gefahr gebannt ist



Die deutsche Polizei geht nach dem Vorfall mit dem Kleintransporter in Münster davon aus, dass die Gefahr gebannt ist. Es werde nicht nach weiteren Verdächtigen gesucht, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag. In Medienberichten war zuvor über mehrere Verdächtige spekuliert und auch eine Bombe in dem Fahrzeug spekuliert worden.



Es sei weiter unklar, ob es sich um einen Anschlag handle, betonte die Sprecherin. "Wir ermitteln in alle Richtungen." Mehrfach wurde an Twitter- und Facebook-Nutzer appelliert, keine Gerüchte und Spekulationen in Umlauf zu bringen.

#Kiepenkerl: Weiterhin ist die Lage unübersichtlich . Bitte meidet den Bereich der Innenstadt. Wir sind für Euch vor Ort. Bitte keine Spekulationen. Mehr Infos gibt es hier.

— Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Erst am Freitagabend war in der ostdeutschen Stadt Cottbus ein Geländewagen in eine Fußgängergruppe gerast. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Der Tatverdächtige soll unter Einfluss von Alkohol Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen skandiert haben.(APA/AFP/dpa/TT.com)