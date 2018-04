Wien – Nachdem viermal in Folge niemand die „sechs Richtigen“ getippt hat, gibt es am Mittwoch den zweiten Lotto-Vierfachjackpot in diesem Jahr. Im Spiel „6 aus 45“ geht es um 5,3 Millionen Euro, berichteten die Lotterien am Montag.

Zwei Spieler tippten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Oberösterreicheicher und ein Steirer erhalten somit je 89.000 Euro. Beide waren per Quicktipp erfolgreich. (APA)