Von Michael Domanig

Innsbruck – Ohne ihn würde die Landeshauptstadt vielerorts anders aussehen: Schon seit 1881 macht sich der Innsbrucker Verschönerungsverein (kurz: IVV) um die Pflege und Sanierung von Kapellen, Heiligenfiguren und Bildstöcken, von Wegkreuzen, Brunnen und Hausfresken, von Gedenktafeln und Grabstätten verdient. Dass diese Aktivitäten vielen Menschen ein Herzensanliegen sind, zeigt die stolze Zahl von rund 2000 Vereinsmitgliedern – wobei im Jahr 2017 62 neu hinzugekommen sind.

Apropos: Am heutigen Dienstag ab 19 Uhr zieht der IVV im Hypo-Saal in Wilten Bilanz über das abgelaufene Vereinsjahr. Allein 6000 Euro habe man 2017 an Materialkosten für die beliebten grünen Ruhebänke aufgewendet, berichtet IVV-Obmann Hermann Hell, 21 neue Bänke kamen hinzu. Insgesamt kümmert sich der Verein um über 600 dieser schmucken Sitzgelegenheiten – und nebenbei auch um 70 Kilometer an Wanderwegen.

Größere Restaurationsprojekte betrafen im Jahr 2017 zum Beispiel das älteste Gebäude in Mühlau, das so genannte „Hofbrunnenleitungshäuschen“, das um 6000 Euro mit neuen Schindeln eingedeckt wurde, oder ein Wegkreuz in der Alois-Schrott-Straße in Arzl. Im Saggen beteiligte sich der IVV mit 4300 Euro an der Sanierung einer Ritterfigur in der Schillerstraße.

Ein großes Ärgernis sind für Hell und seine Vereinsmitglieder weiterhin die zahlreichen Vandalenakte – von mutwillig in den Wald geworfenen Sitzbänken bis hin zum Galgenbühelkreuz in Allerheiligen, bei dem 2017 der Christus-Korpus entwendet wurde. Der IVV hatte das Kreuz erst wenige Jahre zuvor restaurieren lassen. Beim „Stieglitzkreuz“ in Wilten – auch hier hat der Verein die Kosten für die Restaurierung übernommen – habe man einen Diebstahl gerade noch verhindern können. „Die Schrauben waren bereits gelockert.“

Eines der großen Vorhaben des IVV für das heurige Jahr ist die Sanierung der Kreuzwegstationen von Igls Richtung Heiligwasser: Restauratorin Hemma Kundratitz wird diese Aufgabe im Herbst 2018 in Angriff nehmen.

Hells Dank gilt neben den vielen Vereinsmitgliedern auch der Stadt Innsbruck und dem Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer: Sie unterstützten den Verein 2017 u. a. beim Ankauf eines neuen Pritschenwagens.

Im Anschluss an die heutige Jahreshauptversammlung wartet übrigens noch ein spannender Vortrag: Experte Hubert Held referiert über „Innsbruck und die Frühgeschichte der Eisenbahn“.