Von Michael Mader

Münster – Hilde Schwarzl und ihr Sohn Andreas, Silvia und ihr Mann Anton Entner sowie Johann Entner sind beim Lokalaugenschein sichtlich aufgebracht. In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft soll auf einem riesigen Feld eine Wohnanlage entstehen. „In bester Wohngegend entstehen im Ortsteil Habach in Münster acht Doppelhauseinheiten sowie ein Mehrfamilienhaus mit vier Eigentumswohnungen“, heißt es im Werbetext des Bauträgers.

Ein Teil des geplanten Wohnbaus würde sich aber in der roten Zone, ein Teil in der gelben Zone befinden, führen die Anrainer ins Treffen. „Entlang des Grünsbachs sollen deshalb eine Mauer und eine Sickermulde entstehen. In einer ersten Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung war ein Abstand von 33 Metern zum Bach gefordert, jetzt wurde das auf zehn Meter reduziert“, wundert sich Johann Entner, der wie seine Nachbarn betont, dass die Zufahrt zum zu verbauenden Grundstück nur eine Breite von 3,50 Metern aufweist. „Wenn da ein Lkw fährt, hat nicht mal mehr ein Radfahrer oder ein Kinderwagen Platz“, sagt er. Heuer im März wurden aus diesem Grund auch zwei Ausweichen auf der Strecke gebaut. Dies wiederum zum Ärger von Hilde Schwarzl: „Genau da, wo eine Ausweiche gebaut worden ist, haben wir ein Servitut, um Schotter aus dem Bach zu holen. Das sagen wir schon seit einigen Jahren, wird aber von allen ignoriert.“

Bezüglich der engen Zufahrt und einer für sie nicht zumutbaren Immission durch den zunehmenden Verkehr beschwerte sich Schwarzl beim Landesverwaltungsgericht. Die Beschwerde wurde allerdings als unbegründet abgewiesen. Jetzt geht die Anrainerin zum Verwaltungsgerichtshof in Wien.

Man sei nicht grundsätzlich gegen Wohnbau in Habach. „Aber in verdichteter Bauweise für junge Familien. Nicht Doppelhaushälften mit rund 115 Quadratmetern um fast 500.000 Euro“, meint etwa Anrainer Daniel Autengruber.

Bürgermeister Werner Entne­r kennt die Beschwerden nur zu gut, wird er doch schon seit geraumer Zeit damit konfrontiert. „Es wird nicht in der roten Zone gebaut, es wird aufgeschüttet und ein Pflichtabstandsbereich eingehalten. Dafür gibt es auch ein Gutachten.“

Bezüglich Dienstbarkeitsvertrag erklärt Entner, dass trotz mehrfacher Aufforderung nie eine fixierte Dienstbarkeit vorgelegt werden konnte. Auch die Zufahrt sei durch die beiden bereits gebauten und durch einen Vertrag mit der Republik Österreich genehmigten Ausweichen geregelt worden. „Im Übrigen wird mit einer so geringen Verkehrsfrequenz gerechnet, dass es dafür gar keine Richtlinien gibt“, sagt der Bürgermeister.