Einstimmig in seinem Amt als Einsatzstellenleiter bestätigt wurde Michael Stock vor Kurzem bei der 41. Jahreshauptversammlung der Wasserrettung Kufstein. Sein erster Stellvertreter Horst Maier übergab sein Amt nach acht Jahren an Andrea Stock-Müllner und auch der zweite Einsatzstellenleiter-Stellvertreter Michael Hämmerle übergab seine Funktion an Ralph Huber. Kassierin Andrea Stock-Müllner und Schriftführerin Sandra Gedat wurden dann ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

„Das wichtigste Zukunftsprojekt in dieser Periode ist unser geplantes Einsatzzentrum direkt am Inn", erklärte Stock und präsentierte einen ersten Entwurf. Dieser sieht ein modernes Gebäude mit einer Länge von 30 Metern sowie einer Breite von zwölf Metern und einer Höhe von sieben Metern vor. Natürlich sind auch ein angrenzender Parkplatz und eine Zufahrt zum Gebäude sowie eine Abfahrt geplant. „Pro Jahr zahlen wir für unser derzeitiges Gebäude 11.000 Euro Miete an die ÖBB", erklärte Stock. Bereits im Vorjahr bekam die Wasserrettung einen Planungskostenzuschuss von rund 10.000 Euro von der Stadt Kufstein, welche ebenfalls versicherte, den Bau finanziell zu unterstützen.

Auch das Okay für eine Bebauung des Grundstücks, welches der Stadt Kufstein gehört, wurde der Wasserrettung bereits vom Stadtrat gegeben. Eine erste Kostenschätzung für das Projekt, welches ungefähr 2021 oder 2022 realisiert werden soll, beläuft sich auf rund 500.000 Euro." Finanzieren wollen wir dieses Vorhaben über Zuschüsse der zehn Gemeinden, die wir betreuen", betonte Stock weiter. (fh)