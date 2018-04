Ehenbichl – Doppelten Grund zur Freude gab es an der Pflegeschule Reutte. Zum einen erhielten fünf Studentinnen des Kombistudiums Pflege Tirol ihre Diplome in allgemeiner Gesundheits- und Krankenpflege. Bereits vor zwei Wochen durften sie bei der Sponsion an der UMIT ihre Bachelorzeugnisse in Empfang nehmen. Zum anderen erhielten die ersten Absolventen der Ausbildung zur Pflegeassistenz ihre Zeugnisse. Von ursprünglich 13 Gestarteten schafften neun die Ausbildung.

„Für euch alle war die Ausbildung wahrlich kein Honiglecken. Sie hat euch alles abverlangt. Bei der Pflegeassistenz kamen einige an ihre persönlichen Grenzen, aber ihr habt euch nicht beirren lassen. All die Anstrengungen haben sich gelohnt, das große Ziel ist erreicht. Der Arbeitsmarkt wartet auf euch“, lobte Pflegeschul-Direktor Peter Mittermayr den Einsatz der nunmehr diplomierten Pflegekräfte. Auch das „Haus Ehrenberg“ und „Seniorenzen­trum Reutte“ freuen sich mit, werden doch die Absolventen dort mehrheitlich zu arbeiten beginnen.

Der Luze-Ziegler-Preis für die „Bestnote“ ging heuer an Stefanie Melmer. Sie hatte in 60 theoretischen und praktischen Prüfungen einen Notendurchschnitt von 1,11 erreicht. (TT, fasi)