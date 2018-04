Reutte – Für die Schüler ist es in erster Linie ein wichtiger Schritt hin zum erfolgreichen Abschluss ihrer Schulkarriere. Gleichzeitig bedeuten die Reife-, Diplom- und Abschlussprüfungsprojekte der HAK, HAS und HLW aber „auch eine Win-win-Situation“, wie der Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Reutte, Wolfgang Winkler, betont. Als solches wurde die kürzlich durchgeführte „Nacht der Projekte“ zu einem Schaulauf von 14 Ideen, die zum Teil direkt von der heimischen Wirtschaft in Auftrag gegeben wurden. Insofern konnten Direktor Werner Hohenrainer und Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann mit Recht auf die Bedeutung dieser Arbeiten für die Wirtschaftsregion verweisen.

Besonders erfreulich: Direktor Hohenauer konnte allen Schülern der 5WA-Klasse der HLW zu einem Notendurchschnitt von 1,0 anlässlich ihrer kommissionellen Prüfung zu den Projektarbeiten gratulieren: „Einzigartig in der Geschichte der Schule“, hob der Schulleiter hervor.

Die 14 Projekte wurden von den Teams jeweils binnen fünf Minuten präsentiert. Die Handelsschule glänzte dabei mit Themen wie „Gesunde Ernährung – ein Vergleich zwischen Kindern und Jugendlichen“ oder „Stolperfallen auf dem Weg in die Selbstständigkeit“. Die Schüler der HAK wiederum beschäftigten sich mit einem Marketingkonzept für die Tannheimer Bäckerei Ruepp, untersuchten das „Freizeitangebot für Jugendliche in Reutte“ oder erstellten eine Wertschöpfungsanalyse des Lechwegs. Die Diplomarbeiten der HLW wiederum machten sich Gedanken zur Attraktivierung von Arbeitsplätzen im Tourismus, erarbeiteten eine Paketlösung für Lechlog der kdg, durchleuchteten die Lechtal Aktiv Card oder nahmen den Stress im Jugendalter ins Visier.

Die Themen gehen übrigens nicht aus: Die Wirtschaftskammer Reutte wird etwa nächstes Jahr eine Arbeit zum Thema Kooperation Landwirtschaft und Hotellerie in Auftrag geben. (TT, pascal)