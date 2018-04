Seit dem 17. Jahrhundert besteht der Brauch des Opferwidders, der Virgen und Lavant verbindet. Damals hoffte die Bevölkerung, durch eine Wallfahrt von Virgen-Obermauern bis zur Wallfahrtskirche Lavant von der Pest verschont zu bleiben. Den jährlichen Brauch gibt es immer noch, wenn sich auch die Form verändert hat. Bis 1919 nahm der Opferwidder — der übrigens nicht geschlachtet, sondern versteigert wird — noch an der nächtlichen Wallfahrt teil. Bald danach wurde es still um den Brauch, weil er den Pfarrern ein Dorn im Auge war. Die Nachtwanderung gehe mit sittenlosem Benehmen einher, kritisierten die Geistlichen von damals.

Die menschlichen Pilger sind nun seit rund zehn Jahren wieder unterwegs, und es werden immer mehr, sagt Markus Brunner vom Lavanter Verein „Di Gsellig'n". Der Verein organisiert heuer gemeinsam mit der Gemeinde Lavant den Kirchtag am Sonntag, den 15. April, und lädt alle Interessierten zur vorhergehenden Pilgerwanderung ein.

„Treffpunkt ist am Samstagabend um 18.45 Uhr in Obermauern", erklärt Brunner. „Von dort machen sich die Pilger auf den 42,8 Kilometer langen Weg nach Lavant." In St. Johann gibt es eine Labestation, am Sonntag ab 7 Uhr ein Frühstück in Lavant. Der Kirchtag mit Widder-Prozession beginnt um 8.30 Uhr.

2019 jährt sich die letzte Pilgerwanderung mit Widder zum 100. Mal. Aus diesem Anlass wird überlegt, den Opferwidder wieder mitwandern zu lassen. (co, TT)