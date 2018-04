Ihre größten Konzerte gaben die Schürzenjäger im Bereich der Finkenberger Almbahnen. Die neue Zubringerbahn auf den Penken, die die Finkenberger Almbahnen mit ihren Eigentümern — der Seilbahnerfamilie Dengg — am Standort der 30 Jahre alten Vierer-Gondelbahn in Betrieb genommen haben, hat Schürzenjäger-Urgestein Alfed Eberharter nun auf Leinwand verewigt. Das Gemälde hatte die Gemeinde Finkenberg in Auftrag gegeben. Samstag wurde es im Rahmen einer Feier an Klaus Dengg und sein Team überreicht. „Mit der Errichtung der neuen Einseil­umlaufbahn wurde eine zukunftsweisende Investition für unsere Gemeinde getätigt. Sie bedeutet auch eine wirtschaftliche Absicherung für unsere Tourismusbranche", erklärt Bürgermeister Andreas Kröll. Der Vorstand der Gemeinde und des TVB Tux-Finkenberg dankte der Geschäftsführung der Finkenberger Almbahnen für die „Errichtung dieses Vorzeigeprojektes", so Bürgermeister Kröll. (TT, ad)