Von Harald Angerer

Kitzbühel – Es ist ein altehrwürdiges Gebäude, in dem das Museum der Stadt Kitzbühel untergebracht ist. Immerhin ist das Museum schon seit dem Jahr 1932 im Gebäude Hinterstadt 32 untergebracht. Die Gemäuer sind aber noch viel älter, so befindet sich das Museum im ehemaligen Stadtturm. Nun soll aber frischer Wind in die alten Räumlichkeiten kommen. „Zuerst war das Museum nur im ersten Stock untergebracht, es ist über die Jahre dann immer weiter gewachsen“, erzählt Wido Sieberer, der Museumsdirektor, bei einem Lokal­augenschein auf der Baustelle.

Denn nun ist es wieder an der Zeit, zu wachsen. Mit dem Neubau der Bezirkshauptmannschaft im Marienheim ist das Haus Hinterstadt 34 frei geworden und wurde von der Stadt gegen das Marienheim getauscht. Für das Museum ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten. „Im Bestand wäre es nicht möglich gewesen, einen Lift bis in die obersten Stockwerke zu bauen. Nun werden wir endlich barrierefrei“, sagt Sieberer. Denn im neuen Gebäude werden derzeit der Liftschacht und eine neue Fluchttreppe eingebaut. „Der Lift folgt dann in der nächsten Baustufe“, sagt Sieberer, „wenn wieder Budget dafür da ist.“ Die Kosten für den Lift übernimmt der Museumsförderverein. Die Kosten für den Umbau trägt die Stadt, budgetiert sind für das heurige Jahr 200.000 Euro. „Das wird aber nur für die Stiege und den Liftschacht reichen“, ist Sieberer überzeugt. Für die Adaptierung der neuen Räumlichkeiten wird auch noch Geld benötigt. Insgesamt wird das Museum um gut 300 m2 größer.

Die neuen Räumlichkeiten bieten dann den Sonderausstellungen Platz. Damit wird im bestehenden Museum mehr Platz frei. Die aktuellen Bauarbeiten sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. „Jetzt ist eine ideale Zeit für die Bauarbeiten, weil es im Frühling bei uns immer eher ruhig ist“, schildert Sieberer, der schon seit 1995 das Kitzbüheler Museum führt. Nicht weniger als 10.000 Besucher verbucht das Museum jährlich. „Für ein so kleines Museum, wie wir es sind, ist das schon beachtlich“, ist Sieberer stolz.