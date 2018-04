Bad Häring – Der Stocksportverein in Bad Häring ist sehr um die Jugend bemüht. Aus diesem Grund hat sich die Vereinsführung besonders dafür eingesetzt, dass in der neuen Turnhalle entsprechende Bodenmarkierungen angebracht werden, um den Stocksport ausüben zu können. Vor Kurzem fand die Einweisung für Lehrer und Schüler statt.

„Wir müssen arbeiten und können daher nicht den Unterricht gestalten“, sagt Vereinsobmann Konstantin Knapp. Deshalb wurden zuerst die Sportlehrer mit den Regeln des Stocksports vertraut gemacht, bevor die ersten Schüler zu den Stöcken griffen.

Bürgermeister Hermann Ritzer ist stolz darauf, dass die Schule seiner Gemeinde die erste in ganz Österreich ist, bei der die notwendigen Linien am Hallenboden gleich bei der Errichtung angebracht wurden.

„Stockschießen kann jeder“, ist die Doppelweltmeisterin Simone Steiner aus der Steiermark überzeugt und sie zeigte den Kindern, worauf sie achten müssen. Seitens der Gemeinde wurden extra kleine Stöcke gekauft, mit denen die Kinder bereits ab der dritten Schulstufe trainieren können.

Andi Aberger, Stocksportbezirksobmann Unterland Mitte, bemüht sich seit vielen Jahren um diese Schulinitiative und im Bezirk Kitzbühel trainieren schon etliche Klassen damit. Neben Bad Häring wurde auch in Niederndorf und in Brixlegg in den vergangenen Tagen der Stocksport in den Turnunterricht aufgenommen. (be)