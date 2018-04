Lienz – Ein Projekt, das bereits 2017 für den guten Zeck durchgeführt worden war, ging heuer in größerer Dimension in seine zweite Auflage – und das buchstäblich: Diesmal wurden bei der Aktion „Kunst am Ei“ nämlich von Künstlern gestaltete Straußeneier versteigert. Einige der Kreativen schufen sogar zwei Exponate.

Das Ausgangsmaterial war für alle Teilnehmer das gleiche: ausgeblasene weiße Straußeneier. Die Herangehensweise an das Schaffen von Besonderem war dann aber doch höchst unterschiedlich. Die heimischen Künstler legten sich für die Aktion jedenfalls allesamt gehörig ins Zeug. Die meisten Straußeneier wurden bemalt, einige aber auch aufgefräst und innen mit kleinen Kunstwerken bestückt.

Gespannt war man auch heuer auf die Ergebnisse, die kurz vor Ostern, am 22. März, im Beisein von zahlreichen Interessenten und Schaulustigen im DolomitenBank-Saal versteigert wurden. Zusätzlich konnten die Besucher auch ihr Glück am Lostopf versuchen: So wurden im Zuge einer Tombola eine Großglockner- und eine Großvenedigerbesteigung sowie ein Geschenkskorb verlost.

Schmucke Kunsteier kamen unter den Hammer. Am gefragtesten war jenes von Jos Pirkner, es erzielte den stolzen Erlös von 530 Euro.

Insgesamt kamen bei der Aktion 7500 Euro zusammen, die an die Bergrettung Osttirol fließen. Am Dienstag wurde der Scheck mit der beachtlichen Summe Bergrettungschef Peter Ladstätter überreicht. (TT, func)