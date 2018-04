Innsbruck– Autos, Straßenbahnen, Züge, Flugzeuge: In Innsbruck brummt der Verkehr überall. Vor allem der Straßenverkehrslärm macht den Einwohnern zu schaffen. Mehr als 90 Prozent gehören zu den mittelgradig und stark Belasteten. Im Mittel wirkt dieser mit einem 24-Stunden-Dauerschallpegel von rund 55 Dezibel (dB) auf die Innsbrucker ein – und liegt rund 10 dB über den Durchschnittspegeln für Flug-, Schienen- und Autobahnlärm. Mehr als die Hälfte aller Gebäude – und somit 63 Prozent der Wohnungen – in Innsbruck sind als stark straßenverkehrslärmbelastet einzustufen, nur rund acht Prozent als geringbelastet (< 45 dB).

Das ergab die „Gesamtlärmbetrachtung Innsbruck“. Die unabhängige Studie, die vom Land Tirol in Auftrag gegeben wurde, entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt Innsbruck, dem Österreichischen Arbeitsring für Lärmbekämpfung (ÖAL) sowie den Infrastrukturträgern Asfinag, ÖBB und der Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft. Am Mittwoch stellten LHStvin Ingrid Felipe und die Innsbrucker Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider (beide Grüne) das Ergebnis bei einer Pressekonferenz vor.

Gesamtlärmkarten und Hotspots

Insgesamt wurden für die Studie 1031 Befragungen vom Marktforschungsinstituts IMAD durchgeführt. Dazu wurde und die Lärmeinwirkungen auf Basis des Jahresverkehrsaufkommens für jeden Verkehrsträger in Form von Lärmindizes bei jedem Gebäude mit Hauptwohnsitzgemeldeten berechnet.

Unter der Leitung von Christoph Lechner entstanden am Ende nicht nur detaillierte Einzeldarstellungen sondern auch Gesamtlärmkarten, auf denen auch verbleibende Ruhezonen und „Lärm-Hotspots“ dargestellt werden. Für die Vor-Ort-Befragungen und die Basisauswertungen zeichnete David Schnaiter verantwortlich.

Fluglärm belastet mehr als Straßenlärm

Der Straßenverkehrslärm belastet Innsbruck sehr großräumig. Ruhiger ist es nur in Igls, Vill sowie Teilen von Mühlau und Arzl. Inntalautobahn (A12) im Süden und der Abzweig der Brennerautobahn (A13) belasten vor allem die Stadtteile Amras, Pradl, Wilten und einen Teil von Hötting. Lärm von der Brennerautobahn wirkt sich vor allem auf unbesiedeltes Gebiet in Vill aus.

Der Lärm der Flugzeuge stört die Innsbrucker besonders und wurde von den Befragten im Mittel als am höchsten eingeschätzt. Er stellt die am meisten belästigende Lärmquelle der Stadt dar. Die erarbeiteten Lärmkarten zeigen unter anderem auch die deutlichen Einwirkungen des Flugverkehrs auf das Stadtgebiet: Insbesondere im Westen Innsbrucks sind kaum mehr unbelastete Ruhezonen – also Innenhöfe, Parks und ähnliches – vorhanden. Besonders trifft er Hötting: Im im Mittel reicht er knapp an die 50dB-Schwelle.

Züge und Straßenbahnen stören wenig

Am wenigsten stört die Innsbrucker der Schienenverkehrslärm – mehr als zwei Drittel nämlich überhaupt nicht. Laut Studie sehen sich nur rund 3 Prozent als „starkbelästigt. Und auch mit lärmenden Nachbarn haben die wenigsten Probleme. Mehr als 70 Prozent fühlen sich gar nicht oder nur geringfügig gestört.

Auch umliegende Lokale oder Passanten scheinen die Ohren nicht zu sehr zu belasten – zumindest gaben 53 Prozent an, überhaupt nicht gestört zu werden. Aber: Natürlich hänge dieses Ergebnis stark von dem Viertel ab, in dem die Studienteilnehmer lebten. Der Stadtkern mit vielen Gaststätten, Sehenswürdigkeiten und Passanten ist hier stärker belastet als der Stadtrand.

Was die Studie noch zeigte: Überwiegend sind die Innsbrucker sehr zufrieden mit ihren Wohn- und Lebensbedingungen. Und egal, wie laut es auch sein mag, den Schlaf lassen sie sich nicht rauben. Und schlafen vorwiegend bei offenem oder gekippten Fenster. (TT.com)