Von Miriam Hotter

Kössen – Bei Iris Kattrin sitzt der Schock immer noch tief. Vor knapp drei Wochen hat ein freilaufender Hund eines ihrer Hühner getötet. Die Kössenerin selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Deshalb stützt sie sich auf die Beobachtungen einer Zeugin. „Demnach ist ein Hund ohne Leine vom Achendamm kommend in unser Hühnergehege und dann in den anliegenden Hühnerstall eingedrungen und hat unsere Hühner minutenlang gejagt, regelrecht gerupft und durch die Luft geschleudert. Dabei wurden mehrere Hühner schwer verletzt und eines getötet“, erzählt Kattrin.

Die Zeugin habe daraufhin die Personalien des Hundebesitzers notieren wollen. „Er hat sie aber einfach ignoriert und hat mit seinem Hund schnellen Fußes die Flucht ergriffen.“ Für Kattrin unverständlich. „Wenn so etwas passiert, dann sollte man auch dafür geradestehen“, sagt Kattrin, die überzeugt ist, dass der Vorfall hätte verhindert werden können. „Am Achendamm gilt eine Leinenpflicht, an die sich der Hundehalter einfach nicht gehalten hat. Durch solche Aktionen geraten auch Hundebesitzer, die sich gewissenhaft und verantwortungsbewusst verhalten, in Verruf. Das ist schade“, sagt Kattrin.

In Österreich gibt es kein einheitliches Gesetz zur Leinenpflicht, da jede Gemeinde Verordnungen betreffend Leinenzwang in definierten Gebieten erlassen kann. „Die meisten Gemeinden, darunter auch Kössen, machen das auch“, weiß der Kitzbüheler Rechtsanwalt Martin Lechner. In Kössen gibt es konkret 24 Straßen, Wege und Wohngebiete, in welchen Leinenzwang herrscht.

„Wer gegen die Leinenpflicht verstößt, hat eine Verwaltungsstrafe zu befürchten“, sagt Lechner. In Kössen oder auch zum Beispiel in Kitzbühel beträgt die Geldbuße bis zu 360 Euro.

Wenn der Hund zudem einen finanziellen Schaden verursacht – sei es an anderen Personen, Tieren oder Gegenständen –, muss der Hundehalter für den Schaden aufkommen, wenn er nicht beweisen kann, dass er für die erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung gesorgt hat. In der Regel sichern sich Hundehalter für solche Fälle ab. „In Tirol ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Hundehalter bei der Meldung des Hundes bei der Behörde auch eine Haftpflichtversicherung für den Hund vorweisen muss“, erklärt Lechner.

In Kössen sind laut Bürgermeister Reinhold Flörl derzeit rund 180 Hunde gemeldet. Die meisten Hundehalter würden sich an die verordnete Leinenpflicht halten. „Aber natürlich gibt es auch jene, die nur schwer belehrbar sind. Wir appellieren deshalb regelmäßig an die Hundehalter, sich an die Leinenpflicht zu halten.“

In Kitzbühel wird die Einhaltung der Leinenpflicht sogar überprüft. „Die Bergwacht kontrolliert punktuell, zum Beispiel am Schwarzsee, ob sich Hundehalter an die verordnete Leinenpflicht halten. Derzeit gibt es Überlegungen, nicht nur die Leinenpflicht in der Gemeinde auszuweiten, sondern auch die Kontrollen engmaschiger durchzuführen, etwa durch die Stadtpolizei“, erklärt Bürgermeister Klaus Winkler gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Kitzbühel ist eine der wenigen Gemeinden, die eine ausgeschriebene Hundewiese zur Verfügung stellen. „Die wird auch sehr gut angenommen“, sagt Winkler.

Auf die Verordnung einer Leinenpflicht in bestimmten Zonen hat die Gemeinde Hopfgarten hingegen völlig verzichtet. „Wir versuchen es im Guten und wollen keine Verbote“, nennt Bürgermeister Paul Sieberer den Grund. Zwischenfälle, wie jener in Kössen, seien Sieberer in seiner Gemeinde nicht bekannt.