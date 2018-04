Angerberg – So wie jedes Jahr wurden beim Bezirkstag der Landjugend/Jungbauern die Auszeichnungen für die aktivsten Ortsgruppen überreicht: An der Spitze steht dieses Mal Ebbs, gefolgt von Alpbach und Breitenbach.

Für die neue Bezirksführung unter Martin Strasser und Bettina Hechenberger war es der erste Bezirkstag. Die Heilige Messe wurde vor Kurzem in der Kirche in Angath gefeiert, dann ging es zur Dreiklee-Halle in Angerberg, die bis auf den letzten Platz besetzt war. Sogar Abordnungen aus dem Bezirk Reutte und aus Osttirol waren zu den Kufsteinern gekommen. Seitens der Politik und Ehrengäste gab es von allen Seiten nur lobende Worte für die jungen Menschen in der Vereinigung.

Bei der Neuwahl des Bezirksvorstands Ende des Jahres 2017 sind etliche Mitglieder ausgeschieden. Sie wurden am Bezirkstag mit dem silbernen Ehrenzeichen der Landjugend/Jungbauern­schaft geehrt: Barbara Seisl, Petra Messner, Michaela Laichner, Carina Ortner und Thomas Obermoser durften sich über diese Auszeichnung freuen. (be)