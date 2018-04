Jerusalem – Hunderte Holocaust-Überlebende haben sich in Israel versammelt, um gemeinsam mit ihren Kindern und Enkeln eine Ode an das Leben zu singen. Das Video mit dem Song „Chai“ (Am Leben) wurde vor dem Holocaust-Gedenktag am Donnerstag veröffentlicht. Mit dem Titel war die israelische Sängerin Ofra Haza 1983 beim Eurovision Song Contest aufgetreten. Bei YouTube hatte der kurze Film mit den singenden Holocaust-Überlebenden und ihren Familien bereits rund 200.000 Aufrufe.

„Das Lied handelt davon, dass das jüdische Volk noch lebt und weiterleben wird“, sagte eine Sprecherin. Initiiert wurde das Projekt von der Organisation Koolulam, die Menschen zusammenbringt, damit diese gemeinsam singen, und dem Kulturzentrum Beit Avi Chai in Jerusalem. Insgesamt nahmen 600 Holocaust-Überlebende und Angehörige teil.

In Israel noch 220.000 Holocaust-Überlebende

Mehr als sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs leben in Israel nach Angaben des zuständigen Finanzministeriums noch rund 220.000 Holocaust-Überlebende. Die Behörde hatte zuletzt ihre Definitionen erweitert, auch Juden aus arabischen Staaten erhalten heute Entschädigungszahlungen.

Gedenktag am Donnerstag

Am Donnerstag gedenkt Israel der sechs Millionen unter der Nazi-Herrschaft ermordeten Juden. Vormittags heulen landesweit zwei Minuten lang die Sirenen, das ganze Land steht dann im Gedenken an die Toten still. (dpa)