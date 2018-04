Von Angela Dähling

Hart i. Z. – Sie gilt bei Radfahrern als die vielleicht schönste Bergstraße im vorderen Zillertal: die Panoramastraße von Hart zum Bruckerberg. Die schmale Asphaltstraße verbindet inmitten von viel Grün wenige wunderschöne Bauernhöfe miteinander und bietet eine grandiose Aussicht. Wie ein Lauffeuer sprach es sich daher herum, dass es mit der einzigartigen Idylle hier bald vorbei ist. Denn im Bereich Ranhart, wo eine Sackgasse zu einem Ab-Hof-Verkauf abzweigt, werden auf rund 7500 m² zwölf Wohnhäuser errichtet. Daher wird die Straße verbreitert. „Sie ist jetzt zwei Meter breit und wird von der neuen Siedlung bis zum Moar­hof rund 1,5 bis zwei Meter breiter“, erklärt Bürgermeister Johann Flörl. Die Zufahrt zur Siedlung erfolgt über die bestehende Glatzn-­Sackgasse. In den nächsten drei Monaten ist die Panoramastraße daher erschwert passierbar und zeitweise komplett gesperrt – so wie derzeit beim Gemeindeamt, weil hier Gas-, Wasser- und Glasfaserleitungen verlegt werden. Der Widmungsbeschluss für das Ranhart-Feld wurde noch unter Flörls Vorgänger gefällt. „Es handelt sich hier um ein reines Wohngebiet“, betont Flörl.

Seit vielen Jahren ist es in Hart Usus, dass bei Neuwidmungen ein Teil des Baugrundes für Harter Bürger zu einem sozial verträglichen Preis zur Verfügung gestellt werden muss. In diesem Fall werden 4560 m² für acht Häuser frei verkauft und 1921 m² (vier Bauparzellen) nach einem Punktesystem an Harter Bürger vergeben. Ob ein Wohnblock oder eine Reihenhausanlage zusätzlich kommen wird, ist noch unklar. So mancher hofft, dass das nicht nötig sein wird. In den nächsten zehn Jahren – so lange gilt das Raumordnungskonzept – werde entlang der idyllischen Bergverbindungsstraße nach Bruck nicht mehr gebaut, versucht Flörl zu beruhigen.