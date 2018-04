Von Michael Mader

Kufstein – Die Festung Kufstein zählt mit rund 170.000 Besuchern jährlich zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Tirols. Im vergangenen Jahr konnte die Festungsbetreibergesellschaft Top-City-Kufstein GmbH ein Besucherplus von rund vier Prozent verzeichnen.

„Die Besucherstatistik gibt wirklich Grund zur Freude, zumal es um die Festung herum sehr viele und vor allem attraktive Ausflugsziele gibt“, zeigt sich Emanuel Präauer, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, erfreut und ergänzt: „Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass vor allem die Marke Kufstein sowohl bei Gästen als auch bei Einheimischen weiter im Aufwind ist.“

Mittlerweile hat auf der Festung der alljährliche Frühjahrsputz eingesetzt – und das im wahrsten Sinn des Wortes. In den nächsten Wochen stehen noch einige Sanierungsarbeiten an. Neben der Sanierung der historischen Mauerpfeiler, die als Stützen der Panoramabahn dienen, sind am Festungsberg die „Felsputzer“ im Einsatz, um den Dolomitfelsen vom losen Gestein zu befreien. Das wird in etwa die nächsten beiden Wochen andauern, dafür muss ab und an die am Festungsberg vorbeiführende Inn­promenade aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Rechtzeitig zum 10. Bestandsjubiläum des Ritter-Festes zu Pfingsten soll die altehrwürdige Festung dann wieder in neuem Glanz erstrahlen. „Heuer zum Jubiläum wird es sicher ein Best-of-Programm der beliebtesten Gruppen geben. Neben vielem Altbewährten sind aber auch neue Gruppen dabei“, verrät Präauer.

Nebenbei wird aber auch mit Hochdruck an der musealen Weiterentwicklung der Festung gearbeitet. „In den vergangenen Jahren wurde sehr viel in die Erhaltung und Erweiterung der historischen Substanz investiert. In den nächsten Jahren steht nunmehr die qualitative Weiterentwicklung im Fokus“, erläutert Präauer. „Wir entwickeln derzeit einen Museumsleitplan für die Festungsanlage und werden die bestehenden Ausstellungen schrittweise adaptieren mit dem Ziel, die einzelnen Ausstellungen in eine Gesamterzählung einzubetten. Dabei wird die digitale Vermittlung der Inhalte eine wesentliche Rolle spielen. Im Sinne der Leitlinie ‚Erfahren mit allen Sinnen‘ und mit einem Fokus auf Familien mit Kindern sollen unterschiedliche Vermittlungsmodi zum Einsatz kommen, mit dem Ziel, die Erzählung möglichst lebendig zu gestalten“, erklärt Präauer. Der erste Teil wird im Kaiser-Maximilian-Gedenkjahr 2019 eröffnet.

Das Kufsteiner Wahrzeichen hat sich als attraktive Eventlocation einen Namen gemacht: Heuer gastiert neben Max Giesinger und Revolverheld mit Roger Hodgson, dem Sänger von Supertramp, auch wieder ein international bekannter Act in Kufstein. Vor allem im Bereich Tagungen merke man eine steigende Nachfrage: „Es zeigt sich, dass sich die Zusammenarbeit für alle positiv auswirkt“, lobt Präauer vor allem das gemeinsame Wirken mit der Stadthotellerie sowie mit dem Convention-Büro des TVB.