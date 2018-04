Kufstein – Vor Kurzem öffneten zum ersten Mal die Pforte­n des Rot-Kreuz-Kleider­ladens am neuen Standort in Kufstein. Aufgrund nicht mehr zeitgemäßer Räumlichkeiten und einer strategischen Neuausrichtung ist der Rot-Kreuz-Kleiderladen aus der Feldgasse in das neue Rot-Kreuz-Sozialzentrum im Kufsteiner Innpark, Salurnerstraße 38, übersiedelt.

Unterhalb des Altenwohnheims Innpark ist dort neben dem Kleiderladen auch die Tafel des Österreichischen Roten Kreuzes Kufstein untergebracht.

Moderne Räumlichkeiten und ein geschmackvolles Ambiente bieten ein angenehmes Arbeitsklima für die Mitarbeiter und eine tolle Einkaufsatmosphäre für die Kunden.

Zu Fuß ist das Rot-Kreuz-Sozialzentrum über die Innpromenade bequem erreichbar, für Anfahrten mit dem Kfz stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Auch mit dem Stadtbus ist eine gute Anbindung gewährleistet. In den nächsten Wochen wird ein Treppenlift installiert, um auch einen barrierefreien Zugang für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen zu ermöglichen.

Im Zuge der Übersiedlung wurde die Kollektion erneuert und es wurde mit einem tollen neuen Sortiment gestartet. Mit den Kleiderspenden wird gebrauchten, aber noch einwandfreien Stücken ein zweites Leben geschenkt. Die Kleidung wird kostengünstig an Menschen mit geringem Einkommen und Secondhand-Fans weitergegeben.

Die ersten Kunden waren laut Rotem Kreuz jedenfalls vollauf begeistert und versprachen, zu Stammkunden zu werden. (TT)