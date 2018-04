Innsbruck, Bozen – Es brodelt in der Gerüchteküche. Nachdem die Südtiroler Leitstelle ein Tiroler Hilfsangebot bei einem Lawinenabgang im Passeiertal ausgeschlagen hat, sollen sich die Verantwortlichen aus Politik und Rettungswesen dieser Tage zu einer Krisensitzung treffen.

Zwar würde man sich bezüglich des Rettungseinsatzes treffen, von Krise könne aber nicht gesprochen werden, sagt Ernst Fop, Geschäftsführer der Landesnotrufzentrale in Bozen. Gestern Nachmittag habe man über den Fall diskutiert und es werde noch ein Treffen mit den vor anderthalb Wochen anwesenden Bergrettern geben, damit alle Aspekte der Situation beleuchtet werden können. „Bevor wir aber den Ablauf nicht genau rekonstruiert haben, möchte ich dazu nichts mehr sagen“, wiegelt Fop ab.

Wie berichtet, wurde bei einem Lawinenabgang in Moos in Passeier ein Südtiroler Rettungsheli alarmiert, nicht das nur drei Flugminuten entfernt in Obergurgl stationierte Tiroler Gegenstück „Martin 8“.

Von einem Treffen wisse Arnold Schuler, Südtiroler Zivilschutzlandesrat, nichts. Jedoch bestätigt er gegenüber der Tiroler Tageszeitung „interne Diskussionen“, bei denen „jeder einzelne Schritt überprüft werden muss“. Schuler betont, dass es im Interesse aller sei, dass künftig die Tiroler und Südtiroler Rettungs-Ressourcen gemeinsam gut genützt werden. Um dann zu relativieren: „Der am nächsten zum Unglück stationierte Hubschrauber muss nicht immer der effizienteste sein. Das müssen die jeweiligen Leitstellen aufgrund verschiedener Gegebenheiten am Einsatzort abschätzen.“

Genug von dem Hin und Her hat indes Roy Knaus, Chef von Heli Tirol und derjenige, der die Debatte ins Rollen gebracht hatte. „Nicht der Streit zwischen den beteiligten Rettungsstellen und -unternehmen sollte das Ziel sein, sondern eine Lösung muss gefunden werden.“ Alarmiert werden sollte der dem Unglück am nächsten gelegene Rettungshubschrauber, bekräftigt der Flug-Unternehmer die Forderung, die er bereits seit Bekanntwerden des Vorfalls vehement vertritt. „Wäre bei besagtem Fall auf der Timmelsalm unser ,Martin 8‘ nicht verfügbar gewesen, dann hätte die Leitstelle Bozen von mir aus auch den in Sölden stationierten ÖAMTC-Hubschrauber rufen können. Der war immer noch näher am Einsatzort als der Südtiroler Rettungs­helikopter.“ (bfk)