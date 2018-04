Innsbruck – Am Karfreitag endete die Anmeldefrist für eine Teilnahme an den Aufnahmeverfahren der Medizinischen Universitäten in Innsbruck, Wien und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität in Linz, nun liegen die offiziellen Anmeldezahlen vor.

An der Medizinischen Universität Innsbruck haben sich insgesamt 3766 Interessenten angemeldet, das sind um 96 mehr als im Vorjahr. Davon sind 1426 Männer und 2340 Frauen. Sie rittern um 400 Studienplätze und müssen sich am 6. Juli einem mehrteiligen schriftlichen Verfahren stellen. Dabei werden schulisches Vorwissen aus den Bereichen Biologie, Chemie, Physik und Mathematik sowie Lesekompetenz und Verständnis von Texten und kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten getestet. Auch sozial-emotionale Kompetenzen müssen die Bewerber unter Beweis stellen. Ob sie im Herbst ihr Studium beginnen können, erfahren die Bewerber Anfang August.

Insgesamt gibt es 2017/18 in Österreich 1680 Medizin-Studienplätze. Bundesweit haben sich 15.880 Studienbewerber zum Aufnahmeverfahren angemeldet. (TT)