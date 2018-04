Von Matthias Reichle

Sölden – Dass James Bond für den Geheimdienst Ihrer Majestät arbeitet, ist seit Ian Flemings Romanen bekannt. Geheimniskrämerei gehört da natürlich zur Branche wie der obligatorische Martini – geschüttelt, nicht gerührt. Wir Journalisten, die zur so genannten „Sneak Preview“ des neuen Bond-Museums „Elements“ in Sölden geladen sind, müssen zunächst eine Sperrfrist-Vereinbarung unterschreiben, bevor wir ins Allerheiligste vorgelassen werden. Das Medien-Embargo verbietet es, darüber zu berichten, was dort hinter dicken Betonmauern vorbereitet wird – im weltweit ersten offiziellen James-Bond-Museum am Gaislachkogel.

Und trotzdem sind alle gekommen: die Süddeutsche, der Stern, die Frankfurter Allgemeine, das Handelsblatt oder der Sunday Telegraph und viele namhafte österreichische Medien. Die Strafe bei Zuwiderhandlung ist unbekannt – aber hat Bond nicht auch die Lizenz zu töten?

Seit Daniel Craig 2015 in Sölden für den 24. Bond-Film Schurken vermöbelt und schöne Frauen gerettet hat, ist die Filmfigur zum fixen Bestandteil der Ötztaler Marke geworden. Von der Bond-Suite bis hin zum Museumsprojekt. Und das, obwohl der Name Sölden im Film gar nicht fällt.

Zunächst geht es hinauf auf 3040 Meter Seehöhe. Die Gaislachkogelbahn war selbst Drehort, genauso wie das Gipfelrestaurant „ice Q“, das in direkter Nachbarschaft zum neuen Museum steht. Was dort in den Permafrost gebaut wurde, ist deshalb – zumindest von außen – längst kein Geheimnis mehr. Die Baukosten sind es schon. Im zweistelligen Millionenbereich sollen sie liegen.

„Mein Anspruch war immer, dass die Leute sagen, da musst du hin“, erklärt Bauherr und Bergbahnen-Geschäftsführer Jack Falkner seine Vision, während die Gruppe bereits durch die Räume schlendert. Noch ist nicht alles fertig. Aber schon jetzt schaut das Museum von außen wie einer jener Unterschlüpfe aus, die sich Bond-Schurken mit Vorliebe aussuchen, um ihre Verbrechen zu planen. Es folgt damit dem typischen Bond-Style. Die Architektur stammt von Johann Obermoser. Während das Gebäude den Sölder Bergbahnen gehört, wurden die Installationen gemeinsam mit Eon Productions und dem Metro-Goldwyn-Mayer-Studio entworfen.

„Wir wollten kein traditionelles Museum machen“, erklärt Creative Director Neal Callow, der gemeinsam mit Tino Schädler das Innere des Museums erdacht hat. Bei den letzten vier Bond-Filmen war Callow für die Gestaltung der Drehorte verantwortlich, das Museum war auch für ihn etwas Neues. Es soll ein Schritt in die Welt von James Bond sein, erklärt er. Innen und außen wurden in einem Pingpong-Spiel zwischen Architekt und Museumsgestaltern aufgebaut, so Schaedler zum Werdegang.

„Allein der Bau ist eine Bond-Story wert“, erinnert Falkner. Wie in jedem guten Thriller geht zuerst einiges schief. Schneefall und Sturmböen ab September 2017, im November lag dann ein Meter Schnee – der Bau musste abgebrochen werden. Die Eröffnung im Dezember war nicht mehr zu halten. „Die letzten 140 Kubikmeter Beton haben wir vom Tiefenbachferner mit dem Hubschrauber eingeflogen.“

95 Prozent der Arbeiten sind inzwischen fertig. Wenn am 22. April die Saison endet, gehen die Außenarbeiten weiter – zunächst heißt es Schnee schaufeln. Um das Gebäude, das fast komplett mit dem Gelände verschmelzen soll, zu hinterfüllen, muss es aper sein. Innen ist das Meiste bereits fertig. Seit März, April läuft die Testphase. Jetzt geht es um den Feinschliff.

Falkner hat eine klare Erwartungshaltung. „Ab dem zweiten Jahr sollen mindestens 120.000 Leute kommen.“ Damit rechnet sich das Museum betriebswirtschaftlich. Der Marketingwert übersteigt das bei Weitem, betont der Bergbahn-Chef. „Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Gleichzeitig öffnet es Märkte, die wenig zugänglich sind.“ In Asien werde Österreich wenig mit Alpinem verbunden, eher die Schweiz. Das solle sich ändern.

Der Eintritt zur Bond-Ausstellung kostet übrigens 22 Euro. Mit dem Seilbahn­ticket investiert der Besucher damit rund 50 Euro. Offiziell eröffnet wird das Museum am 12. Juli 2018.