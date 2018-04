Lienz – Die Landwirtschaftliche Lehranstalt LLA Lienz ist eher bekannt für gelebte Tradition und Nachhaltigkeit, meint Schulleiter Markus Einhauer. „Umso mehr bin ich erfreut, dass wir mit unserer Küche einem Projekt der Verständigung von Kulturen Herberge bieten dürfen.“

Mit den Vereinen „Mia helfen“, „Marjam“ und dem Freiwilligenzentrum Osttirol findet an der Schule eine vierteilige Veranstaltungsreihe statt. „Grenzenlos Kochen“ nennen Frauen um Elisabeth Schwarzenbrunner und Marion Steiner-Binder das Aufeinandertreffen von Schülerinnen des Betriebs- und Haushaltmanagement-Lehrganges und geflüchteten Frauen aus dem arabischen Raum.

„Mit den Schülerinnen lernen, kochen und essen wir auf Augenhöhe“, sagte Schwarzenbrunner. „Dass man uns in der LLA so offen aufnimmt, hat mich ehrlich gesagt sogar selbst etwas überrascht.“

Marion Steiner-Binder hat mit dem Kennenlernen über das gemeinsame Kochen und Essen schon in Prägraten beste Erfahrungen gesammelt, wie sie zu berichten weiß: „Deutschunterricht geben kann ich nicht, dafür aber kochen. Über diese gemeinsame Tätigkeit baut man Barrieren ab und lernt ein fremdes Gegenüber kennen.“ Aggressionen und Streitigkeiten unter den Männern hätten in Prägraten dadurch deutlich abgenommen.

Man habe da wie dort mit der Veredelung von Lebensmitteln zu tun. „Unsere Schülerinnen erweitern mit dem internationalen Geschmack ihren Horizont“, so Schulleiter Einhauer. „Auch für die Lehrkräfte und unsere Schule ist das Neuland und eine Bereicherung.“

Köchin Sahar, die in Damaskus in Syrien ihre eigene Küche betrieb, nach ihrer Flucht in Österreich schon nach drei Monaten ihre Lehrabschlussprüfung ablegte und deren Tochter Hanin in einem Gasthof in Dölsach ebenfalls die Kochlehre absolviert, zeigte sich beim Abservieren zwischen den Menü-Gängen sehr zufrieden: „Leere Teller zeigen, dass es allen gut schmeckt!“ (bcp)