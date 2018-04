Von Helmut Wenzel

Landeck – Müssen gut ausgebildete junge Leute aus Land­eck weiterhin Richtung Innsbruck, Wien oder München auspendeln? Wie sieht es mit der Lebensqualität im touristisch dominierten Bezirk aus, welche Perspektiven gibt es für die Lebensplanung? Das Landecker Regionalmanagement regioL hat dazu mögliche Entscheidungshilfen vorgelegt. Fazit: Der Bezirk hat bei wichtigen Fakten und Kennziffern aufgeholt, wie aus den Berichten der jüngsten Generalversammlung auf Schloss Landeck hervorgeht.

Das Team der Regionalentwickler mit Obmann Helmut Mall und Geschäftsführer Gerald Jochum schöpfte diverse Förderprogramme der EU, des Landes und des Bundes auch 2017 bestmöglich aus, wie Christian Stampfer von der Abteilung Landesentwicklung und Zukunftsstrategie lobend hervorhob.

Der strategische Einsatz der Fördergelder habe eine Reihe „positiver Wirkungsindikatoren“ ausgelöst, so Jochum. Die Abwanderung habe zumindest eingedämmt werden können. Die Bevölkerungszahlen bewegen sich seit 2014 in die Plus-Zone – der Bezirk zählt 44.208 Einwohner. Die Arbeitslosenrate ist von 10,3 Prozent (2013) auf 8,6 Prozent (2017) gesunken. Im selben Zeitraum kletterte die Zahl der unselbstständig Beschäftigten von 18.922 auf 20.223. Der Frauenanteil ist von 8438 auf 9105 Beschäftigte gestiegen. Auch die Gemeindekassiere spüren den Aufwärtstrend: Die Einnahmen aus eigenen Steuern kletterten von 458 Euro pro Kopf auf 494 Euro. Bei den Sachinvestitionen zeigt die Kurve nach der Flaute in den Jahren 2010/11 ebenfalls klar nach oben.

Mit dem Kaunertaler Zeitzeugenarchiv waren die Regionalentwickler bei der Umsetzung eines der spannendsten Projekte behilflich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich darin kürzlich mit einem Interview verewigt, die TT berichtete.

Frisch aus der Taufe gehoben worden ist die Initiative „KLAR Kaunergrat“. Sechs Gemeinden haben sich zu einer „Klimawandelanpassungs­region“ zusammengeschlossen, um lokale Herausforderungen im Zuge des Klimawandels zu bewältigen.

Lobende Worte gab es für die Umsetzung des „One-stop-shop-Prinzips“. Dabei bekommt der Projektwerber beim Regionalmanagement regioL alle Dienstleistungen aus einer Hand – von Beratung, Projekteinreichung bis zur Abrechnung.