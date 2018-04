Kirchberg – Am 10. April wurde ein 54-Jähriger, der allein lebt, zum letzten Mal von seinem Unterkunftgeber in Kirchberg gesehen. Am Donnerstag hätte der Einheimische zu einem Gerichtstermin erscheinen sollen – fehlte jedoch. Die ehemalige Lebensgefährtin erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Eine großangelegte Suche startete: 50 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg, 21 Mann der Bergrettung, fünf Suchhunde der Polizei und Bergrettung sowie zwei Hubschrauber waren im Einsatz. Eine Handypeilung blieb ohne Erfolg, keine Spur des 54-Jährigen ließ sich finden. Um 22.15 Uhr wurde die Suche schließlich abgebrochen. (TT.com)