Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Morgens nicht mehr früh aufstehen müssen, keine Verpflichtungen, unbegrenzte Freiheit – die bevorstehende Pension klingt verlockend. Nach ein paar Wochen kann sich aber womöglich das Gefühl einschleichen, dass etwas fehlt. Nämlich eine Beschäftigung, die dem Leben im Ruhestand einen Sinn gibt. Laut Experten besteht für rund ein Viertel der Senioren die Gefahr, einen „Pensionsschock“ zu erleiden.

Um genau das zu verhindern, startet die Freiwilligenpartnerschaft Tirol im Sommer ein Projekt mit dem Namen „55 plus – Engagement trifft Lebenserfahrung“. „Wir wollen die Menschen schon vor der Pension abholen und suchen deshalb nach Interessierten ab 55 Jahren, die sich im Ruhestand sozial engagieren möchten“, erklärt Melanie Hutter, Koordinatorin des Freiwilligenzentrums Pillerseetal-Leuckental, die sich in der Region um die Umsetzung kümmert. Geplant seien Besuche in größeren Firmen und Workshops, in denen unter anderem die Erwartungen an die Pension und Ideen für den Tagesablauf besprochen werden, so Hutter.

Die Möglichkeiten beim Freiwilligenzentrum Pillerseetal-Leuckental sind vielfältig, auch für jene, die bereits vor der Pension ehrenamtliche Aufgaben übernehmen möchten, beispielsweise im Altenheim oder beim Sozial­sprengel. „Dort geht es vor allem darum, mit den Leuten spazieren zu gehen, mit ihnen zu reden und kleinere Erledigungen zu übernehmen“, erklärt Hutter. Weitere Angebote reichen von Besuchsdiensten im Krankenhaus über (Vor-)Lesestunden in der Volksschule bis hin zu Fahrdiensten für die Lebenshilfe. Außerdem werden regelmäßig Repair-Cafés veranstaltet, bei denen versucht wird, kaputte Sachen mithilfe von ehrenamtlichen Spezialisten zu reparieren. Das nächste findet übrigens am 26. Mai im Jugendzentrum St. Johann statt. Ein ähnliches Projekt trägt den Namen „Erklärbar“, bei dem Jugendliche älteren Menschen Handy, Tablet und Co. erklären.

Das Freiwilligenzentrum bietet darüber hinaus noch viele weitere ehrenamtliche Tätigkeiten an. „In einem Erstgespräch findet man zusammen die passende Stelle. Es gibt auch die Möglichkeit, zuerst einmal Schnuppertage zu machen, und wenn sich herausstellt, dass die Stelle nichts für einen ist, kann natürlich gewechselt werden“, verspricht Hutter.

Derzeit seien rund 120 Freiwillige registriert. Zwei Drittel davon sind Frauen, mehr als die Hälfte ist über 40 Jahre alt. Interessierte können sich bei Melanie Hutter unter 05359/90501-1300 melden.