Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Es begann auf einer privaten Reise nach Uganda und mit dem Wunsch, sich sozial zu engagieren. „Wir dachten sofort, dass wir hier Waisenkindern und anderen benachteiligten Kindern helfen wollen. In kurzer Zeit konnten wir viele Freunde gewinnen, die uns mit zehn Euro unterstützt haben. Mit dieser Summe konnten wir den Schulbesuch eines Kindes für einen Monat sichern“, erzählen Gabi Ziller und Stefan Pleger, die Initiatoren der Organisation „Kindern eine Chance“. Inzwischen hat sich Unglaubliches getan. „Kindern eine Chance“ und die Schwesterorganisation „A chance for children“ in Uganda betreiben sieben eigene Kindergärten, zehn Schulen, zwei Behinderteneinrichtungen und zwei Lehrwerkstätten. „Die Bildung ist der Schlüssel zur Entwicklung des Landes und vor allem des ländlichen Raums. Nur wer auf dem Land eine Zukunftsperspektive hat, bleibt auch dort“, sagt Pleger.

Der Verein hat daher Schulen und Kindergärten gebaut, finanziert das Schulgeld, gibt den Kindern die benötigten Lernmaterialien und kauft die Schuluniform. Wichtig ist dem Verein auch, dass Mädchen und Buben aufgeklärt werden und über die Gefahr von HIV/Aids Bescheid wissen. In einem eigenen Programm werden inzwischen auch über 110 HIV-positive Kinder betreut und bekommen die notwendigen Medikamente gratis. Weiter ausgebaut werden soll der berufsbildende Schwerpunkt. „80 Prozent leben in Uganda von der Landwirtschaft. Daher haben wir ein Grundstück erworben, auf dem eine landwirtschaftliche Ausbildungsstätte entstehen soll“, so Pleger. Es soll eine große Baumschule entstehen, es soll vermittelt werden, wie diverse Obst- und Gemüsesorten ertragreich angebaut werden. Gestartet wurde bereits mit einer Bienenzucht und neben den bereits bestehenden Lehrwerkstätten für Tischlerei, Schneiderei, Schlosserei usw. auch mit Lehrwerkstätten für Berufe, die mit der Landwirtschaft verbunden sind wie Brunnenbau.

Stolz ist Pleger darauf, dass zudem die Kooperation mit den staatlichen Schulbehörden so gut läuft. „Wir haben gemeinsam ein Projekt ausgearbeitet, mit dem wir über 17.000 Kinder erreichen und mit dem wir die Qualität an diesen Schulen heben wollen. Die Lehrer sind nämlich oft nicht gut vorbereitet oder erscheinen gar nicht in der Schule. Zusätzlich haben wir ein Jausenprogramm an diesen Schulen initiiert.“ Möglich sind die gesamten Programme nur, „weil wir über 1200 Paten haben, die regelmäßig die Kinder unterstützen“, ergänzt Pleger, der sich bei den engagierten Tirolern bedanken will.

Er und alle anderen Helfer aus fünf Nationen arbeiten rein ehrenamtlich, ein Teil von ihnen fliegt immer wieder nach Uganda, um vor Ort ihre Qualifikationen einzubringen. Zudem ist in Uganda ein Team von über 200 Vollzeitkräften beschäftigt, die landesüblich bezahlt werden. Pläne für die Zukunft haben Pleger und Ziller bereits viele geschmiedet: „Aber nun geht es erst einmal im Juli wieder für zwei Monate mit unserem Sohn Simon nach Uganda.“