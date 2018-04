Imst — Der Werk- und Baustoff Holz scheint seinen Siegeszug in der Baubranche zu prolongieren. Dieser Trend wurde auch von der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) Imst erkannt, im Schuljahr 2016/17 wurde Holzbau als Schwerpunktfach eingeführt. „Für das kommende Schuljahr hat sich die Anmeldezahl für diesen Schwerpunkt um 60 Prozent erhöht", weiß HTL-Direktor Stefan Walch.

Dieser positive Trend war auch am Donnerstag in der HTL zu sehen und zu spüren. Die Plattform „Pro Holz", eine übergeordnete Einrichtung, die sich um die Interessen der Forst- und Holzwirtschaft kümmert, lud zum „genialen Holztag". Projektassistentin Danielle Voit: „Wir möchten den Schülern der dritten Klassen Berufe näherbringen, die sich mit Holz beschäftigen." Rund 170 Kids aus vier Bezirken folgten dem Ruf und konnten sich an den 14 Stationen so richtig austoben. Und auch Punkte sammeln, denn überall war eine kleine Aufgabe zu lösen. Spielerisch wurde also den Schülern der Umgang mit Holz nähergebracht. Mit dem Bau eines Dachstuhles, dem Schätzspiel mit Pellets oder dem Anfertigen eines Muttertag-Herzens ritterten die Klassen um den Tagessieg. LHStv. Josef Geisler ließ am Ende die Katze aus dem Sack und kürte die 3S der Sportmittelschule Imst-Unterstadt zum Sieger. (huda)