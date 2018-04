Von Simone Tschol

Ehenbichl — Seit 2002 ist er im Außerfern stationiert, seit 1. Juli 2003 bildet er das Rückgrat der notärztlichen Versorgung des Bezirkes Reutte: der RK2-Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung.

Jetzt wurde der alte RK2 gegen einen hochmodernen Heli des Typs H 145 getauscht. Für ARA-Geschäftsführer Peter Huber ein Meilenstein, auch in der österreichischen Flugrettung. Der H 145 der ARA im Außerfern ist nämlich der erste seiner Art in ganz Österreich. „Bisher haben die Besatzungen von Ehenbichl aus rund 13.000 Einsätze geflogen. Sie leisten hervorragende Arbeit und brauchen deshalb auch ein entsprechendes Arbeitsgerät“, meint Huber. Mit dem Musterwechsel könne künftig ein noch größeres Einsatzspektrum abgedeckt werden. Huber: „Vor allem im Bereich der dringenden Intensivtransporte zwischen Kliniken eröffnet sich eine Reihe neuer Möglichkeiten. Denn jetzt kann fallabhängig hochspezialisierte Ausrüstung, z. B. ein Inkubator oder eine mobile Herz-Lungen-Maschine, zugeladen werden. Zudem bietet der Hubschrauber Platz für die Begleitung durch zusätzliches medizinisches Fachpersonal. Ein zentraler Fortschritt ist auch, dass der H 145 voll nachtflugtauglich ist.“ Damit einhergehen soll auch die Erweiterung der täglichen Dienstzeiten auf 7 bis 22.30 Uhr. Huber: „Langfristig streben wir eine Umstellung auf den 24-Stunden-Betrieb an.“

Neu ist auch die gestern in Ehenbichl offiziell vorgestellte Kooperation zwischen dem ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs) und der ARA und damit der Einstieg des Automobilklubs in die Flugrettung. Gemeinsam sollen die Weichen für eine noch bessere Versorgung in puncto Sicherheit gestellt werden. Im Gespräch sind auch gemeinsam betriebene Sicherheitsstützpunkte.

ARBÖ-Präsident Peter Rezar zeigte sich bei der Heli-Präsentation in Ehenbichl begeistert: „Das ist für uns und unsere 400.000 Mitglieder ein historischer Tag. Jetzt hat der ARBÖ seinen ,eigenen‘ Hubschrauber in Reutte.“