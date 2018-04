Lermoos – Es ist schon fast so etwas wie ein Dorf im Dorf: das Familienhotel Alpenrose in Lermoos. Rund 110.000 Nächtigungen werden jährlich in den 350 Betten gezählt. „Einer unserer Leitbetriebe“, bestätigt Bürgermeister Stefan Lagg. „Der größte Steuerzahler im Ort“, hält auch Hotelier Ernst Mayer fest. Immer wieder wird investiert – und das im relativ engen Tourismusort. Wie eng, das zeigt schon allein die vor Jahren gebaute Rutsche des hoteleigenen Schwimmbades: Die wurde – mit Zustimmung der Gemeinde – über das Grundstück des einstigen Ärztehauses errichtet. Seit Jahren will Mayer das Gebäude der Gemeinde erwerben. Es geht um die Sanierung bzw. Neuerrichtung des Schwimmbades: „Da ist Gefahr in Verzug“, sagt der Hotelier, der „am liebsten gleich“ beginnen möchte.

Tatsächlich überlegt die Gemeinde selbst schon seit Jahren, was sie mit dem alten Ärztehaus machen sollte. Letztlich wurde ein neues Haus für die Medizinerin direkt davor errichtet. Das alte Gebäude wurde äußerlich saniert, steht allerdings leer. „Im Herbst haben wir noch überlegt, ob wir das Haus nicht selber nutzen“, sagt der Dorfchef. Man könne hier die mobile Jugendarbeit, den Waldaufseher, eine Werkstätte, eine kleine Wohnung für die ärztliche Vertretung, Lagerräume und auch wieder eine vermietbare Wohnung unterbringen.

Dann kam aber das Ansinnen des Hoteliers: „Bei uns ist Gefahr im Verzug“, betont er. Das Schwimmbecken sei über 20 Jahre alt, habe aber eine Haltbarkeit von 15 Jahren. „Nicht auszudenken, wenn uns das auseinanderbricht“, muss er auf eine baldige Entscheidung drängen.

Der Bürgermeister will aber keinen bloßen Verkauf, sondern einen Grundtausch. Lagg schielt dabei auf die Baulücke an der Hauptstraße beim Haus Daniel, die Mayer gehört. Der wiederum braucht das Grundstück „für ein zweites, fußläufig erreichbares Mitarbeiterhaus“. Er habe ein anderes Grundstück angeboten – das wiederum passt dem Lermooser Bürgermeister nicht ins Konzept.

Laut Bürgermeister soll nun der Hotelier einen Entwurf für die mögliche Erweiterung des Hotelkomplexes vorlegen. Das Pokern scheint also noch länger anzudauern. (pascal)