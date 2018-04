Von Sabine Strobl

Innsbruck – Touren­geher sind nicht nur ein aktives, sondern auch ein streitbares Völkchen. In der vergangenen Woche staunten so manche Pistengeher über Schneewälle, Schneebrocken und morgendlich vereiste Rillen im Zickzack-Kurs, die Pistenraupen hinterließen. Beklagt wurden unter anderem die Zustände in Seefeld und am Patscherkofel, wo noch nach der Schließung schöne Firnbedingungen herrschen würden.

Für den Innsbrucker Rechtsanwalt Christia­n Ortner sind die Motive für die breitflächige Zerstörung der Piste am Kofel unklar. Es stellten sich ihm interessante Haftungsfragen, wenn mutwillig Gefahren­stellen geschaffen werden. Und: „Pisten in einem Skigebiet, das vom Steuerzahler finanziert wird, zu verwüsten, um es für Tourengeher unattraktiv zu machen, scheint mir unerhört.“

Eine Tourengeherin riss auf dem Weg zur Rosshütte sogar die Tür eines Ratraks auf, um den Ärger beim Fahrer auszulassen, berichtet Geschäftsführer Werner Frießer. Er kann den Vorwurf, dass die Piste absichtlich zerstört wurde, nicht nachvollziehen. „Wir haben viel Geld für die Tourengeher in die Hand genommen, einen eigenen Parkplatz um 4000 Euro angemietet und einen neuen Weg angelegt, der als Aufstiegsspur für die Tourengeher dient.“ Auch er ärgert sich. Man würde nicht 50 Euro pro Betriebsstunde für die Pistenraupe ausgeben, um Zickzack-Spuren anzulegen. „Das macht keinen Sinn. Da lade ich die Mannschaft lieber auf ein Bier ein.“ Der Grund für die zerstörte Piste lieg­e in Bauarbeiten für die neue Jochbahn. Der Weg, auf dem zum Teil zwei Meter Schnee lagen, musste für den Baustellenverkehr geräumt werden. Letztes Jahr gab es in Seefeld zu Saisonende keine Konflikte. Da war die Piste schon Ende März großteils aper.

Nicht viel anders klingt die Erklärung von Patscherkofel-Geschäftsführer Thomas Scheiber. „In der Revisionszeit müssen wir den Weg freimachen. Den Tourengeher hatten wir dabei nicht im Fokus. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie wichtig eine funktionierende Piste ist.“ Schneekanonen und Sicherungsnetze müssten eingesammelt werden. Vor allem soll aber die Bergstation noch bis zum Juni fertig gestellt werden. Derzeit seien die Fahr­wege aber noch durch das Schmelzwasser, das abgeleitet werden muss, erschwert passierbar.