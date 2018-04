Innsbruck – Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) ersetzt seit Juni 2017 Tickets, wenn diese personengebunden sind – wenn also der Name auf dem Ticket vermerkt ist. Etwa 1800 dieser Tickets pro Jahr ersetzt allein das VVT Kundencenter am Hauptbahnhof Innsbruck. So sparen Fahrgäste laut einer aktuellen Aussendung in Summe etwa 390.000 Euro jährlich. Dazu kommen Jahres-Tickets, die im IVB-Kundencenter, bei Regiobus-Unternehmen oder den ÖBB ersetzt werden.

Kunden lassen sich den Verlust ihres Tickets in der Heimatgemeinde bestätigen. Mit dieser Verlustanzeige plus zehn Euro wird das Ticket im VVT Kundencenter neu ausgedruckt. Abholen kann das Ticket auch ein Familienmitglied, ein Freund oder ein Schulkollege. Auch die Innsbrucker Verkehrsbetriebe stellen Ersatz-Tickets aus. SchulPlus- sowie LehrPlus-Tickets und Schul-/Lehr-Tickets können zudem bei Busunternehmen oder am Bahnhof ersetzt werden. (TT.com)