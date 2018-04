Brüssel – Die Zuwanderung wird in Österreich mehrheitlich als Problem und Chance gesehen. 40 Prozent der Österreicher stimmten in einer am Freitag veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage dieser Aussage zu, im EU-Schnitt dagegen nur 31 Prozent. Für 37 Prozent der Österreicher ist die Zuwanderung ein Problem (EU-weit 38 Prozent), für 13 Prozent der Österreicher eher eine Chance (EU-weit 20 Prozent).

Die Integration verläuft nach Ansicht von 60 Prozent der Österreicher erfolgreich, EU-weit teilen diese Einschätzung nur 54 Prozent. Die Mehrheit der Österreicher sieht dennoch negative Auswirkungen der Zuwanderer: Für 71 Prozent der Österreicher sind Zuwanderer eine Belastung des Sozialsystems, für 70 Prozent verschlimmern sie die Kriminalität.

EU-weit betonen dagegen 72 Prozent, die Zuwanderer würden dazu beitragen, schwer zu findende Arbeitskräfte zu bekommen. 61 Prozent der EU-Bürger sehen in Zuwanderern eine Bereicherung für das kulturelle Leben.

Als wichtigsten Faktor für erfolgreiche Integration sehen die EU-Bürger und die Österreicher gleichermaßen die Beherrschung der Landessprache. Für die Österreicher ist die verpflichtende Teilnahme an Integrationsprogrammen und Sprachkursen die wichtigste Maßnahme. (APA)