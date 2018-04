Brüssel, Wien – Gut zehn Prozent der Menschen, die rechtmäßig in Österreich leben, sind außerhalb der EU auf die Welt gekomme­n. Doch die Österreicher schätzen den Zuwandereranteil viel höher ein, nämlich im Schnitt auf gut zwanzig Prozent. Das ist eine der Erkenntnisse aus der jüngsten Euro­barometer-Umfrage, für die im vorigen Oktober mehr als tausend Österreicher persönlich befragt wurden.

In ganz Europa wurden mehr als 28.000 Personen befragt. Und es zeigte sich: Nicht allein in Österreich, sondern auch in 18 anderen EU-Ländern schätzen die Menschen den Zuwandereranteil zu hoch ein.

Die allgemeine Einstellung gegenüber Zuwanderern ist tendenziell eher negativ. Während 37 Prozent der befragten Österreicher die Zuwanderung eher für ein Problem halten, sehen 13 Prozent darin eher eine Chanc­e. 40 Prozent betrachten Zuwanderung sowohl als Problem als auch als Chance. Europaweit ist das Meinungsbild ähnlich, wobei mehr Menschen die Zuwanderung mit Chance verbinden.

Befragt nach dem Einfluss von Zuwanderern auf die Gesellschaft, zeigt sich ein differenziertes Bild. Um die zwei Drittel der Österreicher wie auch der Europäer sagen, dass Zuwanderer Stellen besetzen, für die man sonst nur schwer Arbeitskräfte findet, und dass sie das kulturelle Leben bereichern – etwa durch ihr Essen und ihre Kunst.

Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass Zuwanderer das Sozialsystem belasten und die Kriminalitätsprobleme verschlimmern. Europaweit finden dies 56 bzw. 55 Prozent, in Österreich sogar 71 bzw. 70 Prozent.

Bei den Maßnahmen für eine erfolgreiche Integration liegen die Österreicher hingegen wieder im EU-Schnitt. Deutlich mehr als 80 Prozent der Befragten nennen Sprachkurse und Integrationsprogramme samt verpflichtender Teilnahme. Europaweit würde auch mehr als die Hälfte der Befragten den Zuwanderern das kommunale Wahlrecht geben, in Öster­reich liegt dieser Wert bei 42 Prozent.

Tendenziell strenger als der Schnitt der Europäer sind die Österreicher auch, was die Verantwortung für Integration betrifft. Zwar meint auch hierzulande die Mehrheit, dass es sich um einen wechselseitigen Prozess mit Verantwortung auf beiden Seiten handelt. Aber weitere 36 Prozent der Österreicher sehen die Hauptverantwortung bei den Zuwanderern, europa­weit finden das 20 Prozent. (TT)