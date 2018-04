Bezirk Schwaz

Fünf Fässer mit Altöl im Ziller gefunden: Polizei sucht Hinweise

Einen ungewöhnlichen Fund machte ein junger Tiroler am Samstagvormittag im Ziller in Brandenberg. Teilweise im Wasser treibend fand er fünf große Altölfässer. Das Altöl fand bereits seinen Weg in den Bach, die Polizei bittet um Hinweise.