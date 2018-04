Lienz – An die 400 Kinder und Jugendliche versammeln sich am 20. und 21. April beim Landes-Jungschützenschießen in Osttirol. Der Schießbewerb, den die Tiroler und Südtiroler Schützenkompanien jedes Jahr ausrichten, findet diesmal in Lienz statt. Das Alter der Teilnehmer reicht von acht bis 18 Jahren, und es sind nicht nur Burschen. „Auch die Jungmarketenderinnen dürfen mitmachen“, erklärt Alois Goller, Jungschützenbetreuer des Schützenviertels Osttirol. Knapp 20 junge Damen sind zurzeit angemeldet.

Jedes der fünf Schützenviertel entsendet die besten Nachwuchstalente. Die größten Gruppen kommen aus dem Oberland und Tirol-Mitte, gefolgt vom Unterland, Südtirol und Osttirol. „Es werden 29 Bataillone vertreten sein“, freut sich Goller.

Nach den Bewerben findet eine farbenprächtige Defilierung durch die Innenstadt von Lienz statt. Teilnehmer, Ehrengäste, Fahnenabordnungen und Funktionäre bilden den Festzug zum Hauptplatz. Dort werden ab 16 Uhr die Sieger geehrt. (TT, co)