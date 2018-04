Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Das Z6 – seit Jahrzehnten eine Institution unter den Innsbrucker Jugendzentren. Keines ist größer, keines älter, keines etablierter. Doch jetzt gerät die in der Dreiheiligenstraße angesiedelte Einrichtung zunehmend unter Beschuss. Das Feuer eröffnet haben Anrainer, die sich durch Jugendliche ausländischer Herkunft vor dem Jugendzentrum in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt fühlen. Die Innsbrucker VP leistet jetzt den Anrainern im Stadtteil Dreiheiligen Schützenhilfe. Das Wort Schließung, das vor eineinhalb Jahren zum Aus des Pradler Jugendzentrums beim Rapoldipark geführt hat, ist noch nicht gefallen: „Das ist derzeit auch kein Thema“, versichert Elmar Rizzoli, Sicherheitschef des Innsbrucker Stadtmagistrats.

Stein des Anstoßes sind weniger die Vorgänge im Jugendzentrum, sondern das, was sich regelmäßig auf dem Gehsteig und der Straße vor dem Z6 abspielt: „Es beginnt nun wieder die Schönwetterzeit und ich kann festhalten, dass die Belästigungen durch das Z6 für die Anrainer wieder enorm ansteigen“, beschwert sich etwa der Innsbrucker Rechtsanwalt und Z6-Anrainer Hannes Wiesflecker bei der Stadtführung: „Beispielsweise waren letzten Freitag (6. April) zwischen ca. 18.00 und 21.00 Uhr aufgrund des schönen Wetters wieder erhebliche Menschenmassen vor dem Z6. In der Regel müssen dann die Fußgänger auf die andere Straßenseite ausweichen; zum Teil weichen auch die Autos ,ängstlich‘ aus.“ Wie der Anwalt weiters ausführt, „ist der Cannabiskonsum vor dem Z6 selbst von meinem Balkon aus wahrzunehmen“. Apropos Drogen – von einer weiteren Anrainerin erfuhr Wiesflecker, dass regelmäßig Drogengeschäfte auf der Straße angebahnt und im Innenhof abgewickelt werden.

Im TT-Gespräch schildert der Z6-Nachbar, dass sich kaum noch Einheimische in die Versammlungen vor dem Jugendzentrum mischen: „Ich bin nicht vom rechten Lager, fühle mich aber wie in Syrien und höre nur noch Arabisch.“ Tiroler Dialekt vernimmt Wiesflecker nur von wenigen Mädchen, die sich bei den jungen Männern aufhalten: „Früher sah man im Umfeld des Z6 alle Schichten und Rassen, aber das hat sich geändert.“ Der Anwalt berichtet auch von immer wieder beobachteten Massenschlägereien, die sich bis in die König-Laurin-Allee ausbreiten können. Wiesflecker glaubt, dass regelmäßige Polizeikontrollen das Problem in der Dreiheiligenstraße lösen könnten. Übrigens: Der Anwalt ist mit seinem Unmut keineswegs allein: „Bei mir haben sich zahlreiche Anrainer gemeldet, die mit der Situation unzufrieden sind.“

Auch die Innsbrucker Volkspartei hat sich mittlerweile eingeschaltet: Sicherheitssprecher Franz Hitzl und Stadt-Geschäftsführer Peter Pock wollen mit einer verbesserten Beleuchtung und Videoüberwachung im Bereich Z6/Dreiheiligenkirche der Szene den Kampf ansagen. Außerdem regen die beiden VP-Politiker an, einen Sicherheitsmann zu engagieren, der den Bereich regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf die Polizei alarmiert.

Sicherheitschef Elmar Rizzoli kann den Vorschlägen zumindest teilweise einiges abgewinnen. „Das mit der Beleuchtung ist kein Problem, die wird ohnehin im Stadtgebiet nach und nach umgestellt. Problematische Bereiche und Straßenzüge vorzuziehen, ist auch kein finanzieller Mehraufwand.“ Dass nur noch Jugendliche nichtösterreichischer Herkunft das Z6 frequentieren, kann Rizzoli nicht bestätigen: „Das kommt halt auch auf die jeweilige Veranstaltung an, wer hingeht.“ Im Übrigen sei es auch bei anderen Lokalitäten nicht unüblich, dass Leute vor und nach Veranstaltungen auf der Straße stehen: „Das ist grundsätzlich nicht verboten.“

Dass dem Z6 ein Schicksal wie dem Pradler Jugendzentrum droht, kann sich Rizzoli nicht vorstellen. Das Zentrum am Rand des Rapoldiparks wurde zum Treffpunkt der Nordafrikaner-Szene, die dort auch ihre Konflikte austrug. Im Dezember 2016 zog die Stadt Innsbruck die Reißleine und sperrte die Einrichtung zu. „Das Z6 ist ein Verein, dem auch Beratungsdienste und soziale Einrichtungen angeschlossen sind“, sagt Rizzoli: „Das kann man nicht einfach so zusperren.“