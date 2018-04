Kufstein – Ganz im Zeichen der Schützen des Bezirks Kufstein stand der gestrige Sonntagvormittag in Kirchbichl. Denn der Schützenbund lud – beginnend mit eine­r Heiligen Messe und einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal – zur Generalversammlung ins Strandbad.

Bürgermeister Herbert Rieder schwärmte bei seinen Grußworten von den vielen Fahnenabordnungen in der Kirche. Oberschützenmeister Hannes Bodner war krankheitsbedingt verhindert und so wurde die Versammlung von seinem Stellvertreter Walter Patka geleitet. Er appellierte an die Mitglieder, das Freischießen bei den einzelnen Gilden vermehrt zu besuchen. Sorge bereitet ihm der Nachwuchs beim Kleinkaliber-Gewehr. „Da müssen wir darauf achten, dass wir den Anschluss nicht ganz verlieren“, so Patka. Ein Anliegen ist es ihm auch, so genannte Gildenbetreuer zu installieren.

Das silberne Verdienstzeichen des Schützenbundes erhielten Hannes Schwarzenauer und Ludwig Widmann von der Gilde Kirchbichl sowie Erich Oberauer von der Gilde Brandenberg überreicht. In Abwesenheit ausgezeichnet wurden Mari­a Weißkopf (Kirchbichl) und Hanspeter Kapfinger (Langkampfen). Das goldene Meisterschützenabzeiche­n wurde an Susanne Rothleitner und Johann Achrainer von der Gilde Kirchbichl überreicht.

Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer erklärte in seiner Funktion als Landesschützenmeister, dass man seit sechs Jahren um einen entsprechenden Schießstand für Leistungsschützen ansuche. Aufgrund der Änderung des Sportfördergesetzes beginnen diverse Ansuchen für dieses große Projekt wieder von vorne. (be)