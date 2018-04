Hall – Der Baubeginn erfolgte im März 2017, nun wurde beim neuen „Schulzentrum Hall in Tirol“ die Firstfeier begangen. Bereits im kommenden Schuljahr, also ab September, werden in der Thurnfeldgasse die beiden Neuen Mittelschulen Europa und Schönegg sowie die Sonderschule zusammengeführt. „Wir liegen im Zeitplan und sind froh, dass es zügig vorangeht“, sagt Bürgermeisterin Eva Posch (VP). „Alle arbeiten emsig daran, dass wir im Herbst einen guten Start erleben werden.“

Bei den Gesamtkosten kommt es jedoch zu deutlichen Steigerungen: „Die Kosten sind mit 16,5 Mio. Euro gedeckelt – aber mit dem vertraglich von Anfang an festgeschriebenen Zusatz, dass Anpassungen beim Baukostenindex hinzukommen.“ Insgesamt werde man „rein indexbedingt und durch technisch notwendige Zusatzmaßnahmen“ um rund zwei Mio. Euro über den Kostenrahmen hinausgehen.

Vize-BM Werner Nuding (VP), Obmann des Raumordnungs- und Schulzentrumsausschusses, nennt als Beispiel für unerwartete Mehrausgaben die Problematik von glazialem „Toteis“, das im Schotterkegel Hohlräume hinterlassen habe, weswegen der Baugrund für die Schule stabilisiert werden musste. Zudem sei es z. B. auch zu einer – mit Beschluss in den Gremien gedeckten – Kellererweiterung gekommen. Insgesamt habe es eine Bauverzögerung von 38 Tagen gegeben. Vor allem aber sei der Baukostenindex aufgrund der guten Konjunktur im Bau- und Baunebengewerbe stark gestiegen. Im Gemeinderat am heutigen Dienstag wolle man daher den Grundsatzbeschluss fassen, den Darlehensrahmen um zwei Mio. Euro aufzustocken, erklärt BM Posch.

Vize-BM Wolfgang Tscherner (Für Hall) sieht die Einschätzungen seiner Liste im Hinblick auf die Mehrkosten bestätigt. „Natürlich gibt es überall Kostensteigerungen. Aber es darf nicht sein, dass man jetzt an der Qualität spart.“ (md)