Von Harald Angerer

Kitzbühel – Was will die Kitzbüheler Jugend? Dieser Frage ist in den vergangenen Wochen die Stadt Kitzbühel mit der Plattform offene Jugendarbeit Tirol (POJAT) nachgegangen. Dazu wurde eine große Jugendumfrage unter den 12- bis 19-jährigen Kitzbühelern durchgeführt. Die Fragebögen konnten anonym im Internet ausgefüllt werden und wurden in der Schule verteilt. Insgesamt gibt es in der Altersspanne 483 Jugendliche, aber es haben auch Kinder unter zwölf Jahren mitgemacht und junge Erwachsene bis 21 Jahre.

Insgesamt wurden nicht weniger als 366 Fragebögen ausgefüllt, das entspricht 50,7 Prozent der möglichen Teilnehmer. „Es freut uns wirklich sehr, dass sich so viele an der Umfrage beteiligt haben. Wir wollten damit wissen, wie es den Jugendlichen in Kitzbühel gefällt und woran es in der Stadt fehlt“, sagt Margit Luxner (SPÖ), Jugendreferentin der Stadt Kitzbühel.

Am meisten Rücklauf gab es bei den 13- und 14-Jährigen, hier wurde der Fragebogen in der Schule durchgegangen. Unter den Befragten waren auch einige Jugendliche aus den Nachbarorten, die in Kitzbühel zur Schule gehen. Sie stellen aber nur einen geringen Anteil der Befragten dar.

75 Prozent der Befragten sind noch Schüler und mehr als die Hälfte (52 Prozent) sind in einem Verein. Die Spitzenreiter sind hier natürlich der Fußballclub, der Skiclub und der Tennisclub, aber die Vereinsbreite ist enorm.

Besonders spannend sind die Ergebnisse der Befragung, wie wohl sich die Jugendlichen in der Stadt fühlen. Hier antworteten 86 Prozent mit sehr wohl und eher wohl. Nur ein Prozent fühlt sich überhaupt nicht wohl in der Stadt. 79 Prozent der jungen Kitzbüheler verbringen die Freizeit oft oder immer in Kitzbühel. Bei den Freizeitbeschäftigungen liegt Freunde treffen (292) klar auf Platz eins, gefolgt von Sport (233) und Musik hören (200). Das Freizeitangebot finden 56 Prozent super oder eher gut. Aber lediglich 36 Prozent der Jugendlichen finden das Freizeitangebot in Kitzbühel ausreichend, dem entgegen stehen 56 Prozent, welche sich mehr Angebote wünschen. Das beliebteste Fortbewegungsmittel ist „zu Fuß“, gefolgt von Zug oder Bus und „jemand fährt mich“ und dem Fahrrad.

Das Jugendzentrum kennen immerhin 61 Prozent der Jugendlichen und 40 Prozent waren auch schon einmal dort. Besonders auffällig auch, dass sich über 80 Prozent der Jugendlichen mehr Mitsprache in Form eines Jugend­gemeinderates oder eines Jugendstammtischs wünschen.

Nach der Präsentation der Studie, zu der auch Jugendliche eingeladen waren, wurden drei Arbeitsgruppen zu den Themenschwerpunkten Mitsprache, Jugendplatz und Jugendzentrum gebilde­t. Denn ein Kernsatz der Umfrage war, dass die Ergebnisse auch ernst genommen werden sollen. „Die Umfrag­e verschwindet sicher nicht in irgendeiner Schublade“, versichert auch Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP). Die Arbeitsgruppen haben sich auch schon auf die jeweiligen Schwerpunkte festgelegt und diese dann auch präsentiert. Aus der Gruppe Mitsprache kamen die Vorschläge, solche Befragungen regelmäßig zu machen, das Alter sollte aber bis 25 Jahre ausgedehnt werden und eine Art Jugendstammtisch sollte dem Jugendgemeinderat vorgezogen werden.

Aus der Arbeitsgruppe Jugendzentrum kamen die Vorschläge, die Einrichtung zu modernisieren, das Angebot zu erweitern, eine Sonntagsöffnung und ein Außenbereich. „Wir wollen nicht bei schönem Wetter im Keller sitzen“, sagte ein Jugendlicher. Und für den Jugendplatz/Skatepark kamen die Vorschläge, die Gerätschaften auszubauen und den Park zu vergrößern und eine längere Öffnungszeit einzuführen. Derzeit ist die Benützung nur bis 20 Uhr erlaubt.

Als nächsten Schritt wird es eine weitere Besprechung mit POJAT geben, „und dann wollen wir einiges rasch umsetzen“, sagt Luxner. Den Beginn soll das Jugendzentrum machen. Auch habe man die Kontaktdaten der Jugendlichen aus den Arbeitskreisen gesammelt, diese will man in die weitere Entwicklung einbinden.