St. Johann, Waidring – Es war ihm ein großes Anliegen. Der Bayer Ludwig D. wollte sich bei jenen bedanken, denen er sein Leben zu verdanken hat. Deshalb stattete er dem Lawinenhundeführer Richard Pali und seiner Hündin Hazel am Sonntag einen Besuch ab.

Am 30. März war der 29 Jahre alte Ludwig D. in Waidring zu einer Skitour aufgebrochen. Im Bereich der Guten Wand unterhalb des Waidringer Nieder löste sich ein Schneebrett, welches den jungen Mann aus Traunstein 200 Meter mitriss und verschüttete. Nur zwei Minuten nachdem sie am Lawinenkegel eingetroffen waren, konnten Hundeführer Pali und Hazel den Verschütteten finden und bergen. Keine Sekunde zu früh, die Körpertemperatur des Bayern war bereits auf 24 Grad gesunken.

Ausgestattet war Ludwig D. am Sonntag mit einem Korb voller Leckerlis – sowohl für die achtjährige Australian-Shepherd-Dame als auch für ihr Herrchen. Mehrere Stunden plauderten Retter und Geretteter über die Erlebnisse von vor etwas mehr als zwei Wochen. (TT)