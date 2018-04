Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Menschen aus rund 70 Nationen nennen die Stadt Schwaz ihr Zuhause. Um die gemeinsame Entwicklung zu fördern, setzt der Integrationskreis Schwaz auf Austausch. „Da braucht es die Bereitschaft zuzuhören, aufeinander zuzugehen und den Willen, einen Beitrag zu leisten“, sagte BM Hans Lintner bei der Sitzung.

Volksschuldirektor Peter Arnold erklärte, dass es oft eine große Herausforderung sei, die hier geborenen Kinder von Migranten zu unterrichten, es für Eltern aber keinerlei Grund zur Sorge gebe, dass andere Kinder dadurch Nachteile hätten. Laut BM Lintner seien es vor allem die Türken, die fürchten, dass durch zu viel Integration ihre Kultur verloren ginge.

Das wollte der Atib-Obmann Özcan Elbek so nicht stehen lassen: „Wir werden oft beschuldigt, dass wir wenig tun. Für uns wäre es einfacher, wenn man uns mehr mitreden ließe und wir unsere Erfahrungen einbringen könnten.“ In Kindergarten und Volksschule würden laut ihm die Kinder oft Gruppen bilden und zu wenig untereinander sprechen. Er regte gemeinsame Übungen oder Kinderfeste an. Mehr gelebtes Miteinander wünschte sich Lintner zudem seitens des Vereins, wenn es ums Stadtfest oder die Integration in andere Vereine gehe. „Wir werden daran arbeiten, dass wir mehr mitwirken“, sagte Elbek.

Mit Anliegen kam auch die Schwazerin Karik Gülbeyaz zum Integrationskreis: Der Alevitische Verein Jenbach sei in Schwaz gut integriert und wirke bei vielen Festen mit, nur beim Stadtfest habe man bisher nicht dabei sein dürfen und eine Zusage für heuer sei ausständig. Nuray Acar (Integrationsbeauftragte): „Es ist kein Problem, dass ihr einen Stand bekommt. Das passt.“ Zudem lud Gülbeyaz zum Vereinsfrühstück nach Jenbach ein. „Ah, das ist aber in Jenbach“, meinte Lintner und kassierte prompt eine scharfe Erwiderung: „Es tut mir weh, wenn Sie damit sagen, dass wir nur zu Jenbach gehören und nicht zu Schwaz. Wozu bin ich dann da?“ Sie würde das Frühstück auch in Schwaz veranstalten, wenn es Platz gäbe. „Das war nicht negativ gemeint. Die Aleviten sind in Schwaz spürbar. Aber Raum braucht es keinen“, versuchte Lintner zu beschwichtigen.