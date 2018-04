Innsbruck – Ein Transporter rumpelt über die Schlaglöcher der Straße. Er hält und sammelt die Wartenden ein. Dann geht es auf die umliegenden Felder, wo Orangenbäume mit leuchtenden, saftigen Früchten stehen. In Kalabrien, an Italiens Stiefelspitze, ernten Migranten unter unmenschlichen Bedingungen die Früchte, die in nördlichere Länder wie Deutschland und wohl auch Österreich weiterverkauft werden.

Um den Ort Rosarno leben die Erntehelfer zu Tausenden in selbstgezimmerten Hütten oder aufgelassenen Gebäuden, oft unter Plastikplanen ohne Strom und fließend Wasser. „Hier in unserer Gegend teilen sich zwei Verlierer der Globalisierung die Armut: die Bauern der Region und die Migranten“, sagt der Bürgermeister von Rosarno, Giuseppa Idà.

Um immer billigere Produkte herstellen und verkaufen zu können, werden immer niedrigere Löhne bezahlt. Ein Bauer in Kalabrien sei nicht mehr in der Lage, den üblichen Arbeitslohn von 40 Euro an Ernte­helfer zu bezahlen. Viele Menschen arbeiten daher schwarz. Für Migranten gibt es nur etwa 20 Euro pro Tag, davon müssen sie noch den Transport, Essen und Trinken bezahlen. Im letzten Jahr sollen es noch 25 Euro gewesen sein.

Im Hintergrund zieht auch die Mafia die Fäden. Sie kontrolliert die Ernte und die Organisation der ausgebeuteten Arbeiter: „Die Aktivität der Mafia betrifft die gesamte Produktionskette, von der Herstellung über den Transport, den Vertrieb und den Verkauf“, schreibt der Bauernverband Coldiretti in einem aktuellen Bericht. In Italien hat das schmutzige System längst einen Namen: Agromafia.

Es funktioniere im ganzen Land, schreibt die Deutsche Presse Agentur. In Kalabrien und Sizilien für die Zitrusfrüchte, in Apulien für die Tomaten und im Piemont für die Weintrauben. So floriere ein „modernes Sklavensystem“ mitten in Europa.

Auch in heimischen Supermärkten stammt viel Obst und Gemüse aus Italien. So wurden 2017 laut vorläufigen Zahlen der Statistik Austria insgesamt fast 348.000 Tonnen Obst und Gemüse importiert. Ob und was dabei aus den Händen der Mafia stammt, kann nicht ermittelt werden. Schließlich ist nur das Ursprungsland angegeben. Das Bundesgremium Lebensmittelhandel der Wirtschaftskammer Österreich sieht offenbar kein Problem. „Für Österreich ist kein solcher Fall bekannt“, heißt es. Mehr wollten die Handelsvertreter nicht sagen. Dem Konsumenten sind angesichts der dürren Auskunftslage die Hände gebunden. Er kann auf Anhieb meist nicht erkennen, ob das Obst und Gemüse unter gerechten Arbeitsbedingungen geerntet worden ist.

Das „Fair-Trade“-Siegel bildet eine Ausnahme. Doch es bezieht sich nicht auf in Europa produzierte Lebensmittel, erklärt Martin Haselwanter von der Organisation „Südwind“, die sich für globale Gerechtigkeit einsetzt. Auch ein Bio-Siegel schließe arbeitsrechtliche Bedingungen nicht mit ein. „Südwind fordert eine Verbesserung und dass Bio-Siegel in Zukunft arbeitsrechtliche Faktoren berücksichtigen. Die Politik ist hier gefragt“, erklärt Haselwanter.

Heimische Produkte seien zwar zu empfehlen, „weil die arbeitsrechtlichen Bedingungen sicher tendenziell besser sind“. Probleme könnte es trotzdem geben, wie der Ernte­helfer-Skandal auf den Thaurer Feldern 2013 gezeigt hatte. Damals streikten 50 Erntehelfer aus Rumänien und Serbien, sie forderten mehr Löhne und Sozialleistungen. Sie bekamen diese durch Unterstützung der Gewerkschaft und des Gerichts auch zugesprochen.

Den Migranten in Süditalien fehlt oft diese Hilfe. Nach Festnahmen, Beschlagnahmungen oder Strafen gegen die Verantwortlichen gehe es „weiter wie vorher“, mahnt der italienische Autor Antonello Mangano. Hoffnung machen Vereinigungen wie „SOS Rosarno“, die Migranten einen fairen Arbeitsplatz bieten. (deda/dpa)