Natters, Xin Zhu – Seit mehr als 50 Jahren lebt der 74-jährige in Natters geborene ehemalige Jesuitenpater Max Gufler in Taiwan. Dort gründete er einen Verein, der sich für Menschen mit Behinderungen einsetzt und ihnen ein lebenswertes Leben ermöglicht.

Der engagierte Philantrop ist auch ein großer Freund der Arbeit von „Licht für die Welt“ und spendete inzwischen mehr als 200.000 Euro für blinde Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika, um ihnen eine Operation am Grauen Star zu ermöglichen. „Durch das Engagement von Max Gufler in den letzten Jahrzehnten konnten wir mehr als 6000 Blinde wieder sehend machen. Das Beispiel dieses wahrhaft unangepassten Tirolers ist ein leuchtendes Zeichen für ganz Österreich und auch für Taiwan“, so Rupert Roninger, Geschäftsführer von „Licht für die Welt“.

Gufler kam 1967 als Jesuit nach Taiwan und studierte Theologie, Chinesisch und andere Sprachen. 1974 wurde er zum Priester geweiht. 1975 gründete er die Aktion De-Handicap für junge Menschen mit Behinderung. In den fünf Jahren, in denen er die Organisation leitete, sammelte er Geld für Operationen. „Es gab damals noch viele Fälle von Kinderlähmung, die bei vielen Kindern und auch Erwachsenen zu Behinderungen führten“, berichtet Gufler. Er kümmerte sich nicht nur um Therapien für seine Schützlinge, sondern suchte auch Arbeit für sie. In der Freizeit spielte er sogar mit ihnen Fußball. „Damals merkte ich, dass das Leben für Blinde und andere Menschen mit Behinderungen in jeder Beziehung am schwersten ist.“

Später trat er aus dem Jesuitenorden aus, kehrte dem Christentum den Rücken und wandte sich dem Buddhismus und Yoga zu. Bis heute ist er ein spiritueller Mensch, kann aber mit institutionalisierten Religionen wenig anfangen.

Gufler lebt in Xin Zhu, einer Stadt, etwa 90 km nördlich der Hauptstadt Taipeh. Zum Leben braucht er nicht viel: Er trägt noch immer das Sport­sakko, das er 1962 bei der Firma Schirmer in Innsbruck gekauft hat. Seit zehn Jahren lebt er in Taiwan von einer kleinen Pension aus Österreich und ist seiner alten Heimat für diese finanzielle Unterstützung sehr dankbar. Darüber hinaus arbeitet er auch als Yogalehrer und unterrichtet die Taiwanesen in den vielen Sprachen, die er spricht.

Ob er einmal nach Tirol zurückkehrt? „Vielleicht. Dann werde ich auf einem Bauernhof mitarbeiten. Dann würde sich der weite Flug rentieren und ich könnte noch mehr zum Guten und Richtigen im Leben beitragen, solange ich auf der Erde bin.“ (TT)