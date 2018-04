Rom – 250 Priester aus der ganzen Welt nehmen seit Montag an der katholischen Universität Regina Apostolorum in Rom an einem einwöchigen Seminar über Satanismus und Exorzismus teil. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Priester und Theologiestudenten.

Der Kurs solle die Teilnehmer darauf vorbereiten, „die wahren Fälle von Teufelsbesessenheit von psychischen Störungen“ unterscheiden zu können, ließen die Organisatoren wissen. Viele der Zuhörer sind nach eigenen Angaben Exorzismus-Priester oder streben diesen Beruf an. Am Ende des Seminars ist ein Runder Tisch mit einigen erfahrenen Exorzisten vorgesehen. Nach Schätzungen von Geistlichen sind allein in Italien rund 400 Exorzisten tätig.

Nach dem Kirchenrecht dürfen nur speziell vom Ortsbischof beauftragte Priester Exorzismus-Gebete über mutmaßlich besessene Personen sprechen, um sie von Dämonen zu befreien. Die vatikanische Gottesdienstkongregation formulierte die Gebete 1999 neu. (APA)